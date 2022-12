Belgique : un pays du Golfe soupçonné de corruption au Parlement européen, quatre personnes arrêtées

Les enquêteurs anticorruption, qui ont démarré leurs travaux mi-juillet, "soupçonnent un pays du Golfe de tenter d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen". © Yves Herman, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

La Belgique a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de corruption impliquant un État du Golfe non identifié et des assistants travaillant au Parlement européen. Quatre personnes ont été arrêtées pour être interrogées et 16 perquisitions ont été réalisées à Bruxelles dans le cadre de l'enquête.