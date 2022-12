HEURE PAR HEURE

En direct : Washington s'alarme d'un s'alarme d'un "partenariat militaire" entre Russie et Iran

Cette photo procuré par l'armée iranienne le 5 janvier 2021 montre des responsables militaires inspectant des drones exposés avant un exercice militaire dans un lieu non divulgué du centre de l'Iran. © Iranian Army office / AFP

FRANCE 24

La Maison Blanche a lancé vendredi un grave avertissement contre le "partenariat militaire à grande échelle" et toujours plus approfondi entre Téhéran et Moscou, qui a de son côté réfuté avoir besoin du soutien militaire de qui que ce soit en Ukraine. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.