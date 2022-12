En direct : la Russie accuse l'Ukraine d'une attaque sur Melitopol

HEURE PAR HEURE

L'Ukraine a attaqué samedi soir la ville de Melitopol, dans le sud-est du pays, ont annoncé les autorités pro- Kremlin qui contrôlent la ville et les autorités ukrainiennes en exil. En parallèle, la ville d'Odessa était toujours plongée dans le noir, dimanche, après des attaques russes. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.

5 h 40 : à Kherson, la chasse aux "collaborateurs" des Russes

Après huit mois d'occupation par les forces russes, un climat de suspicion règne à Kherson, où les autorités ukrainiennes craignent toujours la présence de personnes qui auraient collaboré, voire collaborent toujours, avec les Russes, et cherchent à les identifier.

Kherson vit aujourd'hui sous un contrôle serré de la police, très présente et visible. Points de filtrage aux sorties de la ville, patrouilles dans les rue : les hommes en bleu vérifient les papiers d'identité, posent des questions, fouillent les coffres des voitures, pour débusquer les "collaborateurs".

"Ces gens ont séjourné ici pendant plus de huit mois. Ils travaillaient pour le régime russe et maintenant nous avons des informations et des documents sur chacun d'entre eux. Notre police sait tout d'eux et chacun d'eux sera puni", affirme à l'AFP le gouverneur de la région de Kherson, Iaroslav Ianouchevitch.

4 h 36 : la Russie accuse l'Ukraine d'une attaque sur Melitopol

Les autorités locales installées par l'occupant russe ont déclaré que deux personnes avaient été tuées et dix autres blessées après une attaque de missile. "Les systèmes de défense aérienne ont détruit deux missiles, quatre autres ont atteint leurs cibles", a indiqué Yevgeni Balitski, le chef des autorités prorusses de Zaporijjia, sur Telegram.

4 h 13 : la ville de Bakhmout est "en ruines"

Les forces russes ont "transformé la ville de Bakhmout en ruines", a déclaré le président Volodymyr Zelensky, tandis que l’armée ukrainienne a signalé samedi des tirs de missiles, de roquettes et d’avions dans plusieurs régions du pays. "La situation reste très difficile" dans plusieurs villes de la ligne de front, a ajouté le président ukrainien dans son discours vidéo nocturne.

