Reportage

Ukraine : à Bakhmout, la survie sous les bombes

02:50 La ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, est le théâtre de violents combats entre forces ukrainiennes et russes. © France 24

Texte par : James ANDRE | Mayssa AWAD 1 mn

Les combats font rage à Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine. La région constitue le front le plus actif et le plus violent de cette phase de la guerre. La Russie, en mal de victoires après une série de revers dans les régions de Kharkiv et de Kherson, est à l’offensive, épaulée par les mercenaires du groupe Wagner. Nos reporters James André et Mayssa Awad ont rencontré des civils qui survivent sous les bombes.