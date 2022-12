En direct : à Paris, la communauté internationale au chevet de l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

Alors qu'une aide européenne de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine va être débloquée en 2023 - grâce à un accord passé avec Budapest -, la communauté internationale se retrouve ce mardi à Paris pour orchestrer une aide à la population ukrainienne et préparer la reconstruction du pays. Suivez les événements en direct.

6 h : le ministre ukrainien de l'Énergie appelle à "repenser" la sûreté nucléaire

Le monde doit "repenser la sûreté nucléaire", a enjoint le ministre ukrainien de l'Énergie Guerman Halouchtchenko, décrivant les risques encourus à Zaporijjia où la centrale est passée déjà cinq fois à côté de l'accident. "C'est une question posée à tous les pays du monde", a-t-il dit lundi soir dans un entretien à l'AFP en marge d'un déplacement à Paris pour une conférence de soutien à l'Ukraine.

M. Halouchtchenko vient à la fois demander du matériel pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver alors que plus de 40% de l'infrastructure énergétique ont été démolis ces deux derniers mois, et préparer l'avenir et la reconstruction. Le pays dépend à plus de 50% du nucléaire pour sa production d'électricité, et sans intention d'y renoncer. "Nous avons des projets de nouvelles centrales, des contrats déjà signés, et nous continuerons avec le nucléaire car nous avons une grande expérience et des milliers de professionnels", dit-il.

En revanche, il est urgent selon le ministre ukrainien de revoir les manuels de sûreté nucléaire civile qui n'ont pas prévu ce qui se passe en Ukraine selon lui. "Personne ne pensait à ça, car tous les risques envisagés étaient accidentels", dit-il, y compris le crash d'un avion et la capacité d'un réacteur à y résister.

5 h 40 : Paris s'apprête à accueillir une grande conférence internationale

La communauté internationale, réunie mardi à Paris, se mobilise à nouveau en faveur de l'Ukraine, avec cette fois le double objectif d'orchestrer une aide immédiate à la population ukrainienne, cible quotidienne des attaques russes, et de préparer la reconstruction.

Après les conférences de Lugano, Varsovie et Berlin ces derniers mois, cette rencontre vise à neutraliser la stratégie mise en oeuvre depuis octobre par la Russie qui consiste à s'attaquer aux infrastructures civiles pour faire souffrir la population ukrainienne et affaiblir la résistance.

La conférence se déroule ce matin au ministère des Affaires étrangères. Baptisée "Solidaires du peuple ukrainien", elle se tient en présence notamment du président français Emmanuel Macron et du premier ministre ukrainien Denys Schmyhal.

"Nous avons synchronisé nos positions avant (...) la conférence de soutien à Paris", avait déclaré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Twitter après un entretien avec M. Macron.

Les intervenants de la conférence vont se concentrer sur cinq domaines fondamentaux - l'énergie, l'eau, l'alimentation, la santé et les transports - pour permettre à l'Ukraine de conserver des infrastructures essentielles en état de marche.

1 h : un compromis avec Budapest débloque une importante aide européenne pour l'Ukraine

Un compromis a été trouvé lundi soir pour débloquer les fonds européens destinés à la Hongrie, ce qui a permis de lever les réserves de Budapest sur l'octroi d'une aide macro-financière de 18 milliards d'euros à l'Ukraine en 2023, a annoncé la présidence tchèque du Conseil de l'UE.

"Les ambassadeurs de l'UE ont approuvé le principe d'une aide de 18 milliards d'euros à l'Ukraine, d'un impôt minimum de 15 % pour les grandes entreprises, de l'approbation du Plan de relance (PRRF) de la Hongrie et d'un accord sur la conditionnalité", a affirmé la présidence tchèque sur son, compte twitter.

"Le paquet sera confirmé par procédure écrite", a-t-elle précisé. Elle sera lancée mercredi, a-t-on précisé de source diplomatique. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban refusait de donner l'accord de la Hongrie à l'octroi de cette aide financière à l'Ukraine si son plan de relance et les fonds de cohésion prévus pour son pays étaient bloqués par ses partenaires.

