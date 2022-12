Un nouveau gouvernement pour le Danemark alliant centre gauche et centre droit

La Première ministre sociale-démocrate du Danemark, Mette Frederiksen, s'est accrochée au pouvoir lors des élections législatives du 1er novembre après que le bloc de gauche du pays a obtenu une majorité d'un siège. © Jonathan Nackstrand, AFP

Six semaines après les élections législatives, le Danemark va présenter un gouvernement composé des sociaux-démocrates et des libéraux, une alliance gauche-droite inédite depuis plus de 40 ans, a annoncé, mardi, la cheffe du gouvernement reconduite, Mette Frederiksen.