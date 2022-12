HEURE PAR HEURE

En direct : Volodymyr Zelensky "déçu" par les discussions sur un retour des sportifs russes

Un passant devant des immeubles détruits de la ville de Lyman (Donetsk, Ukraine), le 14 décembre 2022. © Genya Savilov, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de l'efficacité de ses forces antiaériennes après avoir détruit la totalité d'un essaim de drones Russes qui visait Kiev. De son côté, le Kremlin a balayé l'idée d'une trêve de Noël ou du Nouvel An. Par ailleurs, soixante-quatre Ukrainiens et un Américain ont été libérés dans un nouvel échange de prisonniers entre Kiev et Moscou. Suivez heure par heure l'évolution du conflit.