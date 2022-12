Reportage

Ukraine : les habitants fuient en masse la ville de Bakhmout, bombardée sans relâche

02:53 Angelina et Maxime quittent à contrecœur leur ville de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, pour fuir les bombardements russes. © France 24

Texte par : James ANDRE | Mayssa AWAD 2 mn

Les combats font rage à Bakhmout et la population souffre sous les bombardements. Les habitants de cette ville de l’est de l’Ukraine fuient en masse, évacués dans des véhicules conduits par des volontaires. Plus de 90 % de la population est déjà partie se mettre à l’abri. Nos reporters James André et Mayssa Awad ont suivi un jeune couple qui s’est résigné à abandonner sa ville.