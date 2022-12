Dans les tranchées à Bakhmout, où les Ukrainiens repoussent les assauts russes

REPORTAGE

Un soldat ukrainien dans la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine.

Dans l'est de l'Ukraine, les combats se sont encore intensifiés ces derniers jours à Bakhmout. Les soldats russes étaient parvenus à réaliser une percée dans la ville mais les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive, réussissant à les repousser. Nos reporters James André et Mayssa Awad ont pu se rendre à quelques centaines de mètres des combats.

Depuis le retrait des forces russes de la ville de Kherson dans le sud de l'Ukraine, l'essentiel des combats se déroule maintenant sur la ligne de front de l'est du pays. Dans la région de Donetsk, les affrontements concernent particulièrement les abords de la ville de Bakhmout, que la Russie tente de conquérir depuis l'été.

Dans cette ville aujourd'hui largement détruite, la bataille s’est encore intensifiée ces derniers jours. Après une percée de l’armée russe, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive et réussi à repousser les forces de Moscou.

"On vient de creuser les tranchées et on fait les finitions, racontent des soldats rentrant de la ligne de front à l’est de Bakhmout. Nous avons créé des meurtrières, juste au cas où ils viendraient ramper vers nous, histoire d’avoir de bonnes positions de tir", explique le commandant "Vovan" des forces ukrainiennes.

"Nous leur tirons dessus à l’artillerie, et ils répliquent. Nous sommes en train de les repousser, ça se passe bien" affirme, confiant, le capitaine "Hifest", de l’armée ukrainienne.

