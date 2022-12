En direct : Macron veut appeler Poutine sur les attaques de drones et la sécurité des centrales

HEURE PAR HEURE

Le président français Emmanuel Macron compte appeler son homologue russe Vladimir Poutine à propos des bombardements et attaques de drones russes en Ukraine, alors que les membres de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un neuvième train de sanctions contre la Russie. Suivez heure par heure les derniers développements sur la guerre en Ukraine.

00 h 56 : Macron veut appeler Poutine sur les attaques de drones et la sécurité des centrales

Le président français Emmanuel Macron a déclaré jeudi qu'il comptait appeler son homologue russe Vladimir Poutine à propos des bombardements et attaques de drones russes en Ukraine et lorsqu'il faudra finaliser un accord sur la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia. "Le sujet aujourd'hui le plus urgent c'est de continuer à appeler à une trêve des bombardements et des attaques par drone", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles.

Avec AFP et Reuters

