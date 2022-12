L'actu en dessin : en Ukraine, l'hiver comme arme de guerre

CARTOONING FOR PEACE

© Delambre, Cartooning for Peace

Au coeur d’un hiver rude, comme si les bombes ne suffisaient pas, les Ukrainiens doivent affronter le manque d’électricité, d’eau et de chauffage.

En proie aux frappes russes, les Ukrainiens doivent en plus vivre la rudesse de l'hiver sans électricité, sans eau chaude et sans chauffage. À l’approche des fêtes de Noël, la résistance ukrainienne force le respect. Mais l’hiver n’est pas terminé.

Au dixième mois de la guerre en Ukraine, les bombardements russes continuent de s’abattre sur les infrastructures et les populations civiles.

La ville de Bakhmout (oblast de Donetsk), pilonnée par l'armée russe, s’est vidée de ses habitants en quelques jours. En plein hiver, les Ukrainiens doivent en plus affronter le manque d’électricité, d’eau, de chauffage.

Mardi, à l'occasion d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, Paris accueillait 47 pays et 22 organisations et institutions financières. Au total, un milliard d’euros de dons ont été promis.

Désigné "personnalité de l'année" par le Time, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, vient d’obtenir des États-Unis la livraison de batteries de missiles anti-aériens Patriot, après avoir réclamé pendant des mois un bouclier aérien à ses allés occidentaux.

Jean-Michel Delambre

Né à Liévin (Pas-de-Calais), Jean-Michel Delambre a été maître-nageur pour payer ses études, puis professeur de lettre-arts plastiques avant de pouvoir enfin vivre de sa plume et des ses pinceaux. Il est, depuis 32 ans, dessinateur-journaliste au Canard enchaîné.

Il a également collaboré avec divers revues et quotidiens français tels que Aujourd’hui-Le Parisien, Marianne, Psikopat, le JDC Journal de la Corse, Le Courrier Picard…).

Il a par ailleurs publié de nombreux ouvrages jeunesse et des bandes dessinées. Il pratique aussi la peinture et la sculpture, publie poèmes et nouvelles, en s’inspirant encore souvent de l’actualité.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l'universalité du dessin de presse, la liberté d'expression, les droits de l'Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

