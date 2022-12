Moscou convoque l'ambassadeur français après une attaque contre un Russe en Centrafrique

L'ambassadeur français à Moscou a été convoqué après les propos de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna au sujet d'une attaque qui a visé un responsable russe en Centrafrique la semaine dernière. Une attaque que le chef du groupe paramilitaire russe Wagner avait imputé à la France, et que celle-ci dément.

Publicité Lire la suite

Nouvelles tensions diplomatiques entre la France et la Russie. Moscou a convoqué mercredi 21 décembre l'ambassadeur français dans la capitale russe pour protester contre des propos de la cheffe de la diplomatie française concernant l'attaque ayant visé, la semaine dernière, un responsable russe en Centrafrique.

La Russie a affirmé que l'un de ses représentants en Centrafrique avait été grièvement blessé vendredi à Bangui, la capitale, par l'explosion d'un colis piégé. Une attaque que le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, très présent dans le pays, avait immédiatement imputée à la France.

La cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait ensuite rapidement démenti ces accusations de Wagner.

"Imagination fantaisiste"

"Cette information est fausse et c'est même un bon exemple de la propagande russe et de l'imagination fantaisiste qui caractérise parfois cette propagande", a-t-elle déclaré à l'AFP. "Cette milice (Wagner) se livre à des exactions regrettables sur les populations civiles et il y aurait beaucoup à dire sur elle, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui", avait-elle ajouté.

En réaction, la Russie a convoqué mercredi Pierre Lévy, l'ambassadeur français à Moscou. "Il a été signifié à l'ambassadeur français le caractère inadmissible de (ces) nouvelles accusations contre la Russie concernant la diffusion de 'propagande' et des 'violences envers la population civile' de Centrafrique de la part de supposées structures militaires russes privées", a indiqué la diplomatie russe.

"Nous appelons les autorités françaises à s'abstenir d'adopter une approche néo-coloniale dans leur travail dans la région, en disant aux partenaires africains avec qui ils doivent être amis et coopérer, ou en créant une hystérie antirusse", a poursuivi cette source dans un communiqué.

La France accuse régulièrement le groupe Wagner d'orchestrer des manipulations des opinions publiques contre la France dans plusieurs pays africains, notamment en Centrafrique, et de s'y livrer à de la prédation économique sous couvert de contrats de protection des gouvernements.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne