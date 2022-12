Après la visite de Zelensky à Washington, à Kiev, l'espoir d'une meilleure défense du ciel

REPORTAGE

Le discours de Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain, jeudi, a été très suivi par les Ukrainiens. À Kiev, notamment, les habitants, qui subissent les bombardements russes contre leurs infrastructures énergétiques en plein hiver, espèrent que les missiles de défense anti-aérienne "Patriot" livrés par les États-Unis aideront l’armée ukrainienne à mieux défendre le ciel. Reportage.

Dans sa maison en banlieue de Kiev, en Ukraine, Karina est de nouveau sans électricité jeudi 22 décembre. Aujourd'hui, cette ukrainienne, qui enquête bénévolement sur les crimes de guerre perpétrés par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, décide de lancer son générateur. Avec un litre d’essence à environ 1000 Hryvnia (soit 25 euros), elle peut profiter d'une heure de courant : juste le temps de voir le discours du président Volodymyr Zelensky devant le Congrès américain.

"C’est un moment historique", s'exclame-t-elle. "Les Américains ont vu un président imbattable, qui n’a jamais quitté son pays depuis le début de la guerre. Ils ont vu un homme sûr de lui, qui combat pour nous - pour l’Ukraine et pour les Ukrainiens."

"Les coupures sont totalement imprévisibles"

Dès l'heure écoulée, Karina et sa mère sont de nouveau plongées dans le noir, s'éclairant uniquement avec quelques bougies. Les deux femmes font partie des habitants de la capitale touchés de plein fouet par les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

"Les coupures sont totalement imprévisibles. On ne peut jamais savoir ce que Poutine et les soldats russes nous réservent", déplorent-elles. "Quand il n’y a pas d’électricité, il n’y a rien. La pompe de la source fonctionne à l’électricité. La chaudière à gaz fonctionne aussi à l’électricité. On ne peut rien faire, on est là comme des plantes."

Mais après le discours de leur président, et surtout l'annonce de l'envoi de missiles de défense anti-aérienne "Patriot" par les États-Unis, les deux femmes restent optimistes, avec l'espoir que cela permettra à l'armée ukrainienne de mieux défendre le ciel.

