En direct : l'Ukraine va proposer d'exclure la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU

Heure par heure

© Jonathan Nackstrand, Pool via Reuters

Affirmant que la Russie n'a pas le droit d'"être à l'ONU", le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a annoncé que l'Ukraine se prononcerait lundi contre un maintien de la Russie comme membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Suivez les principaux développements de la journée du 26 décembre.

6 h 33 : trois morts après l'attaque d'un drone ukrainien sur une base aérienne russe

La défense aérienne russe a abattu un drone ukrainien alors qu'il s'approchait d'une base aérienne du sud de la Russie, les débris de l'appareil tuant trois personnes au sol, ont rapporté lundi les agences de presse russes.

"Le 26 décembre, vers 1 h 35 heure de Moscou (22 h 35 GMT), un véhicule aérien sans pilote ukrainien a été abattu à basse altitude alors qu'il s'approchait de l'aérodrome militaire d'Engels dans la région de Saratov", a rapporté l'agence de presse TASS citant le ministère de la Défense. "À la suite de la chute de l'épave du drone, trois techniciens russes qui se trouvaient sur l'aérodrome ont été mortellement blessés."

6 h 26 : la Russie va demander l'exclusion de la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU

L'Ukraine prévoit d'appeler à l'exclusion de la Russie en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a déclaré dimanche le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

"Demain (lundi), nous exprimerons officiellement notre position. Nous avons une question très simple : la Russie a-t-elle le droit de rester membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et d'être à l'ONU ?" a-t-il dit, s'exprimant tard dans la nuit de Noël lors d'un marathon télévisé national. "Nous avons une réponse convaincante et raisonnée : non, elle ne l'a pas."

Dmytro Kuleba a souligné que la question du siège permanent de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU - également détenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine - était déjà en cours de discussion dans les cercles diplomatiques.

00 h 13 : la Russie dit être prête à reprendre les livraisons de gaz vers l'Europe via Yamal

La Russie est prête à reprendre les livraisons de gaz vers l'Europe via le gazoduc Yamal, a déclaré le Premier ministre adjoint Alexander Novak, cité dimanche par l'agence de presse officielle TASS, indiquant que le marché européen restait "pertinent".

"Alors que la pénurie de gaz persiste, nous avons la pleine opportunité de reprendre les livraisons", a-t-il dit, ajoutant que le gazoduc Yamal, "arrêté pour raisons politiques", était resté inutilisé.

Avec AFP et Reuters

