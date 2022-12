Accord entre Paris et Varsovie pour la fourniture de deux satellites d'observation

La France et la Pologne ont signé un accord, mardi, en vue de la vente à Varsovie de deux satellites d'observation français pour ses armées, annonce le ministre français des Armées sur Twitter.

La Pologne se dotera de deux satellites d'observation et de reconnaissance français et d'un centre terrestre de traitement de données, ont annoncé les ministres de la Défense et de l'Armée des deux pays, mardi 27 décembre, à Varsovie.

Le contrat, dont la livraison est attendue d'ici à 2027, porte sur deux unités Pléiades Neo développées par Airbus Defence and Space, qui sont des satellites d'observation de très haute définition de la Terre.

"Ce contrat est la preuve des liens profonds qui unissent la France et la Pologne dans le domaine de la Défense. Cela représente 500 emplois en France pendant cinq années", a précisé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, en marge d'une visite à Varsovie où il s'est entretenu avec son homologue Mariusz Błaszczak.

Le coût de cette réalisation est évalué à environ 500 millions d'euros, selon le cabinet du ministre français.

D'ici là, la Pologne, pays membre de l'UE et de l'Otan, obtiendra l'accès à des données fournies par la constellation actuelle des satellites français.

"À compter de 2027, nous aurons deux satellites aux couleurs de la Pologne", s'est félicité le ministre polonais Mariusz Blaszczak, soulignant que le nouveau système pourra être utilisé "sur le plan militaire et civil".

Ce contrat "participe à l'autonomie stratégique de la Pologne en matière d'observation et de compréhension de la situation", a souligné Sébastien Lecornu, le premier ministre français des Armées à se rendre en Pologne depuis plus de six ans, soit depuis l'affaire de la rupture par le gouvernement nationaliste polonais d'un accord sur l'achat de 50 hélicoptères Caracal.

Après une escale à Varsovie, Sébastien Lecornu est attendu mercredi à Kiev.

