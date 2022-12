En direct : l'Ukraine dénonce des frappes "massives" de missiles russes

Heure par Heure

L'Ukraine a dénoncé, jeudi matin, des frappes "massives" de missiles russes. Des explosions ont été entendues dans plusieurs villes, dont Lviv, Jytomyr, Odessa et Kiev, où trois personnes ont été blessées, selon le maire de la capitale. Suivez en direct les derniers développements du conflit.

9 h 14 : des explosions à Kiev, au moins trois blessés

"À l'heure actuelle, trois personnes ont été blessées dont une jeune fille de 14 ans. Tous sont hospitalisés", a écrit le maire, Vitali Klitchko, sur Telegram, à la suite d'une nouvelle salve de frappes russes.

9 h 13 : plus de 120 missiles ont été tirés par la Russie, selon Kiev

"L'ennemi attaque l'Ukraine sur plusieurs fronts, avec des missiles de croisière tirés depuis des avions et des navires", a annoncé l'armée de l'air sur les réseaux sociaux.

"Plus de 120 missiles ont été lancés pour détruire des infrastructures civiles essentielles et tuer des civils en masse", a ajouté le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhaïlo Podoliak sur Twitter, sans donner de bilan d'éventuelles victimes.

8 h 58 : 90 % de la ville de Lviv privée d'électricité après des frappes russes

Sur le réseau social Telegram, le maire de Lviv, Andriï Sadovy, a indiqué que "90 % de la ville est sans électricité (...) les trams et trolleybus ne roulent plus dans la ville, il pourrait y avoir des coupures d'eau".

8 h 12 : l'Ukraine dénonce des frappes "massives" de missiles russes

L'Ukraine a été la cible d'une nouvelle salve de missiles russes ce matin, alors que des explosions ont été entendues dans plusieurs villes après des tirs provenant du système de défense anti-aérienne ukrainien, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Plus de 100 missiles ont visé, en plusieurs vagues, l'Ukraine et les sirènes d'alarme anti-aérienne ont été entendues dans tout le pays, a écrit sur Facebook un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksi Arestovych.

Des explosions ont été entendues à Kiev, Jytomyr et Odessa, selon un correspondant de Reuters et les médias locaux. Des coupures de courant ont été annoncées dans les régions d'Odessa et de Dnipropetrovsk, afin de minimiser les dégâts potentiels aux infrastructures stratégiques.

Avec AFP, AP et Reuters

