REPORTAGE

La Croatie passe à l'euro, les Croates s'inquiètent pour leur pouvoir d'achat

01:39 Un homme tenant 100 kuna (monnaie croate) et un paquet contenant des euros, à Zagreb, le 1er décembre 2022. AFP - DENIS LOVROVIC

La Croatie devient, dimanche, le vingtième pays de la zone euro et le vingt-septième membre de l'espace Schengen. Dans la capitale Zagreb, comme dans le reste du pays, les avis sont partagés entre optimisme et crainte d'une hausse des prix. Le reportage de notre équipe en Croatie : Laurent Rouy, Kruno Perkovic et Aleksandar Cvrkotic.