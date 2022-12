Dôme de chaleur, sobriété, guerre... Les 12 mots qui ont marqué l'année 2022

Rétro 2022

Dans les médias, dans les discours politiques, dans les conversations, ils ont été sur toutes les lèvres ces derniers mois. Retour sur douze mots qui ont marqué une année 2022 mouvementée.

Guerre

Ce mot a malheureusement fait un retour fracassant à la une de tous les médias du monde durant cette année 2022, depuis l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février. Partout... sauf en Russie, où la propagande du Kremlin lui préfère l'expression "opération spéciale". Si le terme n'avait jamais totalement disparu de notre vocabulaire, le retour d'un conflit armé sur le sol européen a fait ressurgir tout un champ lexical devenu aujourd'hui familier (contre-offensive, bombardement, ligne de front...) sans compter la litanie du matériel militaire livré par les Occidentaux (chars, lance-roquettes, munitions, canons, drones...). La guerre en Ukraine a également replongé le monde dans la crainte d'une apocalypse nucléaire rappelant les heures les plus sombres de la Guerre froide.

Sobriété

Il y a la guerre sur le terrain mais aussi la "guerre énergétique", selon les mots d'Emmanuel Macron. Face à la flambée des prix de l'énergie, aux problèmes de corrosion du parc nucléaire français et, in fine, au risque de coupures de courant, le gouvernement n'a qu'un seul mot à la bouche depuis l'été : sobriété. À l'origine, le terme est associé à des mouvements écologistes prônant la décroissance mais le président de la République se l'est approprié pour encourager l'État, les particuliers et les entreprises à diminuer leur consommation. Un message visiblement reçu cinq sur cinq par des Français désireux de faire des économies, qui ont réglé en masse leur thermomètre à 19 degrés et contribué à faire baisser de 9 % la consommation totale au cours des quatre derniers mois dans l'Hexagone.

Inflation

Avec la guerre en Ukraine, l'envolée du coût de l'énergie, les difficultés logistiques liées à la reprise post-Covid-19 et les gigantesques plans de relance des États, les prix de tous les biens et services ont fini par augmenter partout à travers la planète : 7,1 % sur un an en novembre aux États-Unis, 11,3 % en Allemagne, 6,2 % en France ou encore 3,7 % au Japon, un record pour le pays du soleil levant depuis 1981. Portée disparue pendant plus de 30 ans, l'inflation a donc fait son grand retour en 2022, contraignant les banques centrales à une remontée de leurs taux directeurs pour juguler la hausse. Résultat : le coût des prêts accordés aux particuliers et aux entreprises augmente, rendant plus difficile l'accès à un crédit immobilier.

Monkeypox ou variole du singe

Encore un mot que l'on pensait ne plus jamais revoir à la une de l'actualité. Et pour cause : on croyait la variole disparue ou tout du moins cantonnée à quelques cas rarissimes. Pourtant, les cas d'infection au Monkeypox, virus appartenant à la même famille que celui de la variole humaine, se sont multipliés en Europe et aux États-Unis. Après 17 000 cas signalés dans 74 pays et cinq décès, l’OMS a déclenché son plus haut niveau d’alerte épidémique le 22 juillet. Si la maladie ne concerne pas exclusivement les hommes homosexuels, la communauté LGBT+ a été la première touchée et s'est insurgée contre la lenteur du déploiement vaccinal. Considérée le plus souvent comme bénigne, la variole du singe n'en provoque pas moins dans certains cas d'atroces souffrances.

Dôme de chaleur

Sécheresses, incendies, inondations, "bombe cyclonique"... L'année 2022 a été marquée par une série de phénomènes climatiques extrêmes. Parmi eux, le dôme de chaleur, qui a fait suffoquer l'Inde et le Pakistan, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Ce phénomène, aggravé par le dérèglement climatique selon la communauté scientifique, se caractérise par une stagnation des masses d'air en raison de conditions anticycloniques. L'air chaud reste alors piégé dans les basses couches, agissant comme un couvercle sur une casserole avec pour conséquence des records de température et des sécheresses historiques. Selon Météo-France, l'année 2022 est la plus chaude jamais enregistrée dans l'Hexagone avec une moyenne estimée entre 14,2 et 14,6 degrés.

Écoanxiété

Devant cette accumulation de catastrophes naturelles, difficile ne pas souffrir d'écoanxiété, un néologisme désignant une angoisse contemporaine liée à l'avenir de la planète. Mais plutôt que de céder au fatalisme, d'autres préfèrent passer à l'action : de Dernière rénovation à Just Stop Oil en passant par Extinction Rebellion, 2022 aura vu l'émergence d'une nouvelle génération d'écoactivistes. Blocages, désobéissance civile, destruction de biens... Les méthodes radicales de ces militants du climat ont régulièrement alimenté le débat en France. Début novembre, à propos des opposants à la mégabassine de Sainte-Soline, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est même allé jusqu'à évoquer des modes opératoires "relevant de l'écoterrorisme", déclenchant une vive polémique.

Violences faites aux femmes

Mise en retrait d'Europe Écologie-Les Verts de Julien Bayou pour des "violences psychologiques" sur sa compagne, démission du ministre des Solidarités Damien Abad après plusieurs accusations de viol, condamnation à quatre mois de prison avec sursis du député La France insoumise Adrien Quatennens pour des violences conjugales... 2022 aura mis en lumière les difficultés des partis politiques à adopter une doctrine claire en interne sur le fléau que constituent les violences faites aux femmes. Selon le décompte effectué par le collectif #NousToutes, 135 féminicides ont eu lieu depuis le début de l'année. Signe d'une libération de la parole, le nombre de victimes de violences conjugales enregistrées en 2021 par la police et la gendarmerie est en progression de 21 % par rapport à l'année précédente, selon des chiffres publiés en décembre par le ministère de l'Intérieur. Malgré une récente prise de conscience et une amélioration de la prise en charge des victimes, beaucoup reste à faire selon les associations, qui réclament plus de moyens et une meilleure réponse pénale.

"Femme, vie, liberté"

Scandé dans les manifestations qui secouent l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini, les mots "femme, vie, liberté" ont symbolisé le combat des femmes iraniennes pour reconquérir leurs droits. À l'origine, ce slogan politique révolutionnaire était utilisé au sein des mouvements féminins kurdes proches du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il est désormais repris dans le monde entier en signe de soutien aux manifestantes et aux manifestants qui ne désarment pas malgré la répression brutale de Téhéran. Selon un bilan publié fin novembre par l’ONG Iran Human Rights, 416 personnes, dont 51 enfants, ont été tuées depuis le début du mouvement mi-septembre.

Avortement

L'année 2022 aura aussi été marquée par le retour du combat féministe pour le droit à l'IVG. Le 24 juin, la Cour suprême américaine a annulé l'arrêt Roe vs Wade qui garantissait depuis 1973 le droit à l'avortement dans l'ensemble du pays. Dans la foulée, des millions d'Américaines et d'Américains sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère alors que plusieurs États conservateurs se sont empressés de durcir leur législation. Cette régression inédite du droit des femmes en Occident a déclenché un séisme jusqu'en Europe, poussant certains pays à vouloir sanctuariser ce que beaucoup considéraient comme un acquis. En France, une proposition de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution a ainsi été adoptée en novembre par l'Assemblée nationale. Le texte devrait être examiné au Sénat en février 2023.

Démission silencieuse

Envolée du télétravail, quête de sens chez les salariés... Les mutations du monde du travail se sont accélérées depuis la pandémie de Covid-19. Après la "Grande démission" qui a touché les États-Unis en 2021, le concept de "démission silencieuse" s'est répandu cette année, en particulier chez les jeunes employés. Née sur le réseau social TikTok, cette notion consiste à ne plus considérer le travail comme un moyen d'épanouissement personnel. Pas question par exemple de faire du zèle ou d'effectuer des heures supplémentaires pour obtenir une promotion. L'idée est de faire le strict nécessaire, avec l'objectif de retrouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Woke

Suppression de mots offensants au Scrabble, licenciement à Sciences Po d'une professeure de danse pour des propos jugés sexistes... L'offensive "wokiste" est à l'œuvre si l'on en croit ceux qui s'opposent au courant de pensée "woke". Né aux États-Unis, le mot "woke" signifie être "éveillé" aux discriminations touchant les minorités. Déjà présent en 2021, le terme s'est encore popularisé cette année, faisant l'objet de nombreux débats et tribunes dans la presse conservatrice. Si certains voient dans le "wokisme" un enfer de bonnes intentions et une forme de totalitarisme, d'autres estiment au contraire qu'il s'agit d'une obsession réactionnaire destinée à discréditer la gauche et les idées progressistes.

Mondial-2022

Rarement un événement sportif aura soulevé autant de débats, de questions éthiques et d'appels au boycott. Avec ses stades climatisés construits en plein milieu du désert, ses milliers d'ouvriers asiatiques décédés sur les chantiers et les limites imposées à la liberté d'expression pendant la compétition, le Mondial-2022 au Qatar, remporté par l'Argentine au terme d'une finale légendaire contre l'équipe de France, restera une Coupe du monde à part dans l'histoire de la compétition.

