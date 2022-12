En direct : frappes russes dans plusieurs régions, au moins un mort à Kiev selon le maire

HEURE PAR HEURE

Les Ukrainiens s'apprêtent à entrer dans la nouvelle année 2023 dans la crainte de nouvelles attaques aériennes russes. Les sirènes ont retenti à la mi-journée dans l'ensemble du pays, dont les dirigeants recommandent à la population de se mettre à l'abri. Plusieurs explosions ont été entendues dans la capitale. Suivez le fil de la journée en direct.

13 h 56 : au moins un mort, plusieurs blessés à Kiev après des frappes

Des frappes russes ont visé plusieurs régions d'Ukraine samedi, dont la capitale Kiev, où les bombardements ont fait au moins un mort et plusieurs blessés, selon les autorités locales.

"Selon les premières informations, une personne est morte dans le quartier de Solomiansky. Plusieurs personnes ont été blessées", a indiqué sur Telegram le maire de Kiev, Vitali Klitschko. Les responsables ukrainiens ont aussi fait état de destructions et d'incendies à Mykolaïv, dans le Sud, et à Khmelnytsky dans l'Ouest.

13 h 26 : "La justesse morale et historique est de notre côté", dit Poutine dans ses vœux de Nouvel An

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé, samedi, pour ses vœux de Nouvel An que la "justesse morale et historique" était "du côté" de la Russie, en pleine offensive en Ukraine et crise avec les Occidentaux.

Selon Vladimir Poutine, l'année écoulée a été forte "d'événements vraiment décisifs et importants" qui "jettent les bases (...) de notre véritable indépendance". "C'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, en protégeant notre peuple dans nos propres territoires historiques, dans les nouvelles entités constitutives de la Russie", a-t-il ajouté.

13 h 15 : la victoire en Ukraine est "inévitable" pour le ministre russe de la Défense

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a estimé dans ses vœux aux militaires pour la nouvelle année que leur victoire en Ukraine était "inévitable", après plus de dix mois de combats.

13 h 15 : des explosions entendues à Kiev

Au moins une dizaine d'explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne, Kiev, samedi en début d'après-midi, selon des journalistes de l'AFP, les autorités locales appelant les habitants à se mettre à l'abri.

"Des explosions ont été entendues à Kiev ! Restez à l'abri !", a écrit sur Telegram le maire de la ville, Vitali Klitschko.

12 h 44 : la France accorde l'asile à des Ukrainiens provenant de zones de conflit

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) vient d'accorder l'asile à des ressortissants ukrainiens originaires de régions situées au cœur du conflit armé avec la Russie, conflit dont le degré de violence justifie selon elle "l'octroi d'une protection internationale" aux personnes concernées.

La CNDA "vient d'accorder l'asile à des ressortissants ukrainiens en provenance de régions ukrainiennes de Donetsk, Kharkiv, Louhansk et Zaporijjia", sans préciser le nombre de personnes concernées, indique-t-elle dans un communiqué publié samedi.

12 h 40 : les Ukrainiens passent le Nouvel An en guerre

C’est en plein conflit armé avec la Russie que les Ukrainiens s’apprêtent à passer en 2023. Pénuries énergétiques, familles séparées, couvre-feu… Les précisions de Mélina Huet, l’envoyée spéciale de France 24 à Kiev.

12 h 37 : les sirènes retentissent en Ukraine

Les sirènes ont retenti ce samedi dans l'ensemble de l'Ukraine, dont les dirigeants recommandent à la population de se mettre à l'abri, redoutant de nouvelles attaques aériennes russes.

Avec Reuters et AFP

