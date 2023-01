Royaume-Uni : plus de 45 000 migrants ont traversé la Manche en 2022, un nouveau record

Des migrants, récupérés en mer alors qu'ils tentaient de traverser la Manche, sont aidés par un membre de la UK Border Force à débarquer d'un bateau, le 3 mai 2022 dans la marina du port de Douvres, sur la côte sud-est de l'Angleterre. © Daniel Leal, AFP

Texte par : FRANCE 24

Plus de 45 000 traversées illégales de la Manche depuis l'Europe continentale vers le Royaume-Uni ont été recensées en 2022, dépassant le record de l'an dernier de plus de 17 000, selon les chiffres du gouvernement publiés dimanche. Dans ses vœux du Nouvel An, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a repris la position très dure de ses prédécesseurs, évoquant le sujet de l'immigration illégale comme l'une de ses priorités.