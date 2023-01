En direct : nouvelle attaque aérienne sur Kiev après un Nouvel An meurtrier

Heure par heure

Une nouvelle attaque aérienne a visé Kiev lundi à l'aube, après une journée du Nouvel An marquée par des dizaines de frappes russes qui ont fait au moins quatre morts dans la capitale et ailleurs dans le pays. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

1 h 15 : un blessé dans l'attaque aérienne à Kiev

Les débris provenant d'un drone détruit au-dessus de Kiev dans la nuit de dimanche à lundi ont fait un blessé dans un quartier du nord-est de la capitale ukrainienne, a déclaré le maire de celle-ci, Vitali Klitschko, alors que la Russie pilonne la ville depuis samedi. Un homme âgé de 19 ans a été transporté à l'hôpital, a indiqué Vitali Klitschko via la messagerie Telegram.

Dimanche soir, peu avant minuit, les sirènes d'alerte ont été annoncées à Kiev et dans une grande partie de l'est de l'Ukraine, continuant de retentir pendant au moins deux heures.

Les systèmes ukrainiens de défense anti-aérienne ont détruit dans la nuit de dimanche à lundi neuf drones de fabrication iranienne au-dessus des régions de Dnipropetrovsk et Zaporijjia, a fait savoir le commandement local de l'armée ukrainienne.

Peu avant et après le passage à 2023, des bombardements sur Kiev et sept autres régions avaient déjà fait au moins quatre morts et 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes.

De son côté, Moscou a affirmé avoir visé des installations de fabrication d'avions sans pilote.

0 h 49 : attaque aérienne sur Kiev, selon l'armée ukrainienne

Une attaque aérienne était en cours lundi à l'aube à Kiev, placée en état d'alerte, a annoncé l'administration militaire régionale sur Telegram.

"Restez dans les abris !" a demandé Serguiï Popko, chef de l'administration militaire de la ville de Kiev. "Tous les services d'urgence sont en route", a écrit de son côté le maire de Kiev Vitali Klitschko, qui a fait état d'explosions dans un des districts de la ville.

"La défense aérienne fonctionne... Des fragments de balcons et de fenêtres d'un gratte-ciel ont été endommagés dans le district de Desnyanskyi", dans le nord-est de la capitale, a poursuivi Serguiï Popko.

L'alerte a été levée environ trois heures plus tard.

0 h 40 : des frappes dénoncées contre des zones contrôlées par la Russie

L'armée ukrainienne a procédé dans la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre à des frappes contre la ville de Makiivka et d'autres zones contrôlées par la Russie dans la région de Donetsk, ont déclaré des représentants russes, tandis que la presse officielle a rapporté qu'un bâtiment militaire avait été touché, faisant plusieurs morts.

Au moins 25 roquettes ont été tirées contre la région de Donetsk dans la nuit du réveillon, a indiqué l'administration installée localement par Moscou dans le cadre de son "opération militaire spéciale" lancée en février dernier.

D'après l'agence de presse officielle TASS, citant des représentants russes de la région, au moins 15 personnes ont été blessées à Makiivka à la suite d'une série de tirs de roquettes Himars.

Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du ministère russe de la Défense, qui a indiqué dans son point quotidien que la Russie avait détruit sept roquettes Himars dont deux dans la région de Makiivka.

Un haut représentant installé par Moscou dans la région de Donetsk a déclaré qu'une frappe avait atteint une école, laquelle servait semble-t-il de base pour les troupes russes. Cette attaque s'est produite deux minutes après le passage à la nouvelle année, a ajouté Daniil Bezsonov. "Il y a eu des morts et des blessés, le nombre exact est toujours indéterminé", a-t-il écrit sur la messagerie Telegram.

Avec Reuters et AFP

