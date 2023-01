Heure par heure

En direct : l'Ukraine et l'UE tiendront un sommet le 3 février à Kiev

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a remis au président ukrainien Volodymyr Zelensky le questionnaire d'adhésion à l'Union Européenne lors de sa visite à Kiev, le 8 avril 2022. © AFP - STRINGER

La Russie a reconnu lundi la mort de plus de 60 soldats, tués dans une frappe ukrainienne en territoire séparatiste dans l'est de l'Ukraine, tandis que la présidence ukrainienne a annoncé que l'Ukraine et l'Union européenne tiendraient un sommet à Kiev le 3 février. Suivez les derniers développements heure par heure.