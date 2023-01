Le pape François va présider les obsèques de son prédécesseur Benoît XVI

Le pape François préside jeudi matin place Saint-Pierre les obsèques de son prédécesseur Benoît XVI. Ce dernier ayant renoncé à son ministère avant sa mort, ses funérailles suivront la liturgie réservée aux obsèques des papes, mais avec quelques différences.

Des dizaines de milliers de personnes sont attendues jeudi 5 janvier place Saint-Pierre pour les obsèques du pape émérite Benoît XVI présidées par son successeur François, une première dans l'Histoire récente de l'Église.

La cérémonie - "solennelle mais sobre" selon le Vatican - doit débuter à 9 h 30, en présence de nombreux chefs d'État et de gouvernement, dont le chancelier allemand Olaf Scholz.

De lundi à mercredi, 195 000 fidèles sont venus à la basilique Saint-Pierre se recueillir devant la dépouille du théologien allemand, décédé samedi à 95 ans et dont la renonciation en 2013 avait surpris le monde entier. La préfecture de Rome prévoit pour les funérailles une affluence de 100 000 personnes.

Joseph Ratzinger sera ensuite inhumé, en privé, dans la crypte de la basilique où reposait Jean Paul II jusqu'en 2011, aux côtés de 90 autres papes.

Seules deux délégations, l'Allemagne et l'Italie, ont été officiellement conviées par le Saint-Siège, mais de nombreux responsables politiques, dignitaires religieux et têtes couronnées du monde entier ont confirmé leur présence. Parmi eux, le roi des Belges Philippe, les présidents italien, polonais et togolais, l'ex reine Sophie d'Espagne ou encore le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Médailles et pièces de monnaie

Le cercueil de Benoît XVI sera transféré à 8 h 50 de la basilique à la place Saint-Pierre, où sera récitée la prière du rosaire. Suivra une messe d'environ deux heures de rite latin, en plusieurs langues, concélébrée par plus de 4 000 cardinaux, évêques et prêtres.

Joseph Ratzinger ayant renoncé à son ministère avant sa mort, ses funérailles suivront la liturgie réservée aux obsèques des papes, "avec quelques différences", a expliqué le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni.

Conformément à la tradition, le cercueil en cyprès dans lequel reposera Benoît XVI contiendra des pièces de monnaie et médailles frappées pendant son pontificat, son pallium (vêtement liturgique) ainsi qu'un texte décrivant brièvement son pontificat, placé dans un cylindre métallique.

Plus d'un millier de journalistes de 30 pays ont été accrédités pour l'événement et 1 000 policiers mobilisés, ainsi que de nombreux volontaires de la protection civile italienne.

Un tel évènement est une première dans l'Histoire récente de l'Église catholique. En 1802, Pie VII avait célébré les obsèques de Pie VI, mort en exil en France trois ans plus tôt, mais ce dernier n'avait pas renoncé à sa charge.

En Allemagne, la conférence épiscopale a invité les églises du pays à faire retentir leurs cloches à 11 h en hommage à l'intellectuel bavarois. L'Italie a pour sa part mis les drapeaux en berne sur les bâtiments publics, tandis que le Portugal a décrété une journée de deuil national.

