Cartooning for Peace

L'actu en dessin : en 2023, on y croit !

L'actu en dessin © Kroll, Cartooning for Peace

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

En cette période de vœux et de bonnes résolutions, pourquoi ne pas rêver et imaginer que l'Ukraine et la Russie fassent la paix ? Ou des relations apaisées entre Washington et Pékin ? L'illusion risque cependant de ne pas durer très longtemps.