De Paris à Haïti, les retrouvailles d'une jeune fille avec sa famille biologique

Sur ENTR

Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables pour retrouver une personne perdue de vue. Les adoptés sont nombreux à s’en servir dans l’espoir de retrouver leur famille biologique – comme Juliette et Michaela. ENTR a recueilli leurs témoignages.

Les réseaux sociaux s’imposent désormais comme des outils incontournables pour retrouver une personne perdue de vue. Les adoptés, dès le plus jeune âge, sont nombreux à s’en servir dans l’espoir de retrouver une trace de leur famille biologique. C’est ce qu’ont vécu Juliette et Michaela. ENTR a recueilli leurs témoignages.

Publicité Lire la suite

Originaire d'Haïti, Juliette a été adoptée à l'âge de deux ans. Durant son enfance en France, le sujet est tabou dans sa famille adoptive, et les relations conflictuelles.

"Je suis retournée voir ma famille biologique à l'âge de 22 ans et ça m'a permis de me rendre compte que l'adoption ne définit pas qui je suis", raconte Juliette. Elle a été contactée par ses frères biologiques, qui l'ont retrouvée grâce aux réseaux sociaux. Ils entretiennent le lien à distance et finalement, vingt ans après son adoption, la jeune femme part à leur rencontre en Haïti, accompagnée de sa famille adoptive.

Michaela, elle, a retrouvé sa famille biologique après des années de recherches assidues. L'Allemande de 26 ans a épluché les détails de son dossier d'adoption et fait appel à des organismes spécialisés pour retrouver la trace de ses parents et de ses frères et sœurs.

Un chemin éprouvant

Ces jeunes Européennes ont toutes les deux trouvé des réponses grâce à cette rencontre, mais le chemin pour y parvenir a été éprouvant. En 2021, 252 enfants ont été adoptés à l'étranger par des ressortissants français ou étrangers résidant en France, contre 244 en 2020.

Dans cette vidéo, elles nous racontent leurs enfances en tant qu'adoptées, ces retrouvailles et l'impact qu'elles ont eu sur leurs projets de vie.

📲 ENTR, c'est quoi ? 🇪🇺 C'est un projet européen dédié à la jeunesse, 100 % sur les réseaux sociaux.



ENTR existe en 6 langues : en français, en anglais, en allemand, en roumain, en portugais et polonais.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne