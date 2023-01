En direct : fin du cessez-le-feu unilatéral russe, les combats se poursuivent

HEURE PAR HEURE

Les Ukrainiens ont fêté samedi le Noël orthodoxe en pleine guerre, tandis que le cessez-le-feu unilatéral décrété par Moscou a pris fin samedi à minuit (heure de Moscou, 21 h GMT), sans que les hostilités n'aient jamais réellement cessé. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

8 h 12 : dans le Donbass, un aumônier militaire auprès des troupes ukrainiennes pour Noël

Un aumônier militaire ukrainien s'est rendu dans la ligne de front, dans le Donbass, pour célébrer le Noël orthodoxe au côté des troupes. "Nous croyons tous au miracle. Nous savons que notre armée est plus petite que celle de nos ennemis, mais Dieu est avec nous", assure-t-il devant les soldats avant une prière. Reportage des envoyés spéciaux de France 2 en Ukraine.

01:53

7 h 43 : tirs de roquettes contre deux centrales électriques thermiques de l'Est de l'Ukraine sous contrôle russe

Deux centrales électriques thermiques dans la région ukrainienne de Donetsk, sous contrôle de l'armée russe, ont été endommagées par un tir de roquettes de l'armée d'Ukraine, rapportent des responsables politiques installés par Moscou et l'agence de presse d'État russe TASS.

Les officiels ont ajouté sur leurs comptes Telegram que l'attaque contre les centrales de Zuhres et Novyi Svit avait également fait des blessés. Selon TASS, deux personnes pourraient encore être prisonnières des décombres sur un des deux sites.

0 h 30 : fin du cessez-le-feu unilatéral russe

Le cessez-le-feu, décrété par Moscou à partir de vendredi midi, a pris fin à minuit samedi (21 h GMT), l'Ukraine accusant l'armée russe de ne pas l'avoir respecté, et la Russie accusant en retour les Ukrainiens d'en avoir empêché l'application en la forçant à riposter.

Des journalistes présents à Tchassiv Iar, dans l'est de l'Ukraine, ont de fait constaté des bombardements soutenus tout au long de la matinée, samedi. À Bakhmout, l'épicentre des combats situé plus au nord, l'AFP avait déjà entendu vendredi des tirs d'artillerie des deux côtés du front, dans les heures qui ont suivi l'instauration du cessez-le-feu unilatéral par la Russie. Ces tirs étaient tout au plus d'intensité moindre par rapport aux journées précédentes.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne