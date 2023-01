En direct : le groupe russe Wagner affirme contrôler la ville ukrainienne de Soledar

Heure par Heure

De la fumée s'élève des frappes sur la ville de Soledar, située sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, le 5 janvier 2023.

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé que ses combattants ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de Soledar après d'intenses combats. L'Ukraine a indiqué, pour sa part, que son armée résistait face aux attaques russes. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

6 h 42 : le groupe russe Wagner affirme contrôler la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine

Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé que ses combattants ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de Soledar après les intenses combats de cette semaine, ajoutant que des "batailles urbaines" se poursuivent.

"Les unités de Wagner ont pris le contrôle du territoire entier de Soledar", a déclaré Evguéni Prigojine par la voix de son service de presse sur les réseaux sociaux, précisant que des combats ont lieu au centre de la ville, rendant incertaine l'étendue du contrôle du groupe russe sur la ville. L'AFP n'était pas en mesure de vérifier ses propos.

L'Ukraine a indiqué que son armée résistait face aux attaques à Soledar, située dans la région de Donetsk, à quelque 15 km de Bakhmout, que la Russie tente de conquérir depuis des mois.

Les deux camps ont fait état de combats intenses et sanglants à Soledar.

1 h 48 : Volodymyr Zelensky retire la citoyenneté ukrainienne à quatre personnes dont Viktor Medvedchuk, un allié de Poutine

Volodymyr Zelenskiy a déchu mardi quatre personnalités politiques de leur citoyenneté ukrainienne, dont Viktor Medvedchuk, homme politique pro-Kremlin, qui a été transféré en Russie l'année dernière dans le cadre d'un échange de prisonniers.

"J'ai décidé de mettre fin à la citoyenneté de quatre personnes : Andriy Leonidovych Derkach, Taras Romanovych Kozak, Renat Raveliyovych Kuzmin et Viktor Volodymyrovych Medvedchuk", a déclaré le président ukrainien dans son discours vidéo nocturne. "Si les députés du peuple choisissent de servir non pas le peuple ukrainien, mais les meurtriers qui sont venus en Ukraine, nos actions seront appropriées."

Viktor Medvedchuk, un proche allié du leader du Kremlin, dirigeait un parti pro-russe interdit – la "Plateforme d'opposition - Pour la vie" – en Ukraine et faisait face à des accusations de trahison avant son transfert à Moscou en septembre 2022.

0 h 37 : Kharkiv bombardée quelques heures après la visite d'une ministre allemande

Des bombardements russes ont frappé Kharkiv mardi soir, quelques heures après la visite surprise dans cette ville du nord-est de l'Ukraine de la cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, avec son homologue ukrainien qui a pressé l'Allemagne de fournir des blindés lourds.

"Plus une telle décision tarde, plus il y aura de victimes, plus il y aura de morts parmi les civils", a martelé le ministre ukrainien Dmytro Kouleba.

Un journaliste de l'AFP a entendu par la suite plusieurs explosions dans la ville, relativement épargnée ces derniers temps par les frappes russes. "Restez dans les abris. Les occupants bombardent une nouvelle fois!", a averti sur la messagerie Telegram le gouverneur régional, Oleg Synegoubov.

Avec AFP et Reuters

