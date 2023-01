Gisement géant de terres rares découvert en Suède : un bon filon pour l’UE face à la Chine ?

Métaux stratégiques

"Le plus grand gisement connu" de terres rares d’Europe, qui recèlerait plus d’un million de tonnes de métaux, vient d’être découvert en Laponie suédoise. Une bonne nouvelle pour l’Union européenne qui, avec la transition verte, a un besoin grandissant de métaux stratégiques contenus dans les terres rares. Cette découverte pourrait aider l'Europe à s'affranchir de sa dépendance à la Chine.

Le timing ne pouvait être meilleur. L’annonce a été faite jeudi 12 janvier, pendant la visite à Kiruna, en Suède, des membres de la Commission européenne et de sa présidente, Ursula von der Leyen, réunis pour un séminaire marquant le début de la présidence suédoise de l'Union européenne. Un gisement estimé à un million de tonnes de terres rares a été identifié dans cette même région de Kiruna, dans le Grand Nord suédois.

Visit of the European Commission to Kiruna, Sweden has started. A Royal warm welcome at the famous ice hotel.@sweden2023eu pic.twitter.com/XoYl8hQ4np — Lars Danielsson (@EUAmbDanielsson) January 12, 2023

"Il s'agit du plus grand gisement connu d'éléments de terres rares dans notre partie du monde", s'est réjoui jeudi Jan Moström, le PDG du groupe minier suédois LKAB qui a fait la découverte, ajoutant que la future mine "pourrait devenir un élément de base important pour la production des matières premières critiques absolument cruciales pour la transition verte".

La découverte de cette mine pourrait en effet être une aubaine pour l’Europe, qui cherche à réduire sa dépendance aux approvisionnements extérieurs, notamment en ce qui concerne les métaux des terres rares. Ceux-ci sont stratégiques dans plusieurs domaines de l’industrie (métallurgie, nouvelles technologies, armement) et notamment dans l’industrie dite "verte". Le samarium sert, par exemple, à la fabrication des aimants permanents des batteries des véhicules électriques. Le néodyme est lui utilisé pour produire les très puissants aimants permanents des éoliennes offshore.

Selon le PDG du groupe minier LKAB, la découverte réalisée à Kiruna aura un "impact considérable" pour réduire la dépendance à la Chine et pourra permettre de fabriquer une "part significative" des aimants employés dans les moteurs des voitures électriques produits en Europe à l'horizon 2035.

Pas de mise en exploitation avant une dizaine d'années

Techniquement, les terres rares ne sont en fait pas si rares. Elles sont "présentes partout mais en très petite quantité", explique Yves Jégourel, professeur titulaire de la chaire Économie des matières premières au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Les terres rares sont en effet plutôt répandues sur la planète. L'US Geological Survey évalue à environ 120 millions de tonnes les réserves mondiales. Plus du tiers, 44 millions de tonnes, se trouve en Chine, 22 millions de tonnes au Vietnam, 21 millions au Brésil, 12 millions en Russie et 7 millions en Inde.

"Ce n’est pas une découverte complète car on savait déjà qu’il y avait de la terre rare à cet endroit", précise Émilie Janots, maîtresse de conférences à l'Institut des sciences de la Terre (ISTerre), spécialiste des minéraux de terres rares. "Le gisement de terre rare à Kiruna été trouvé à proximité d’un gisement de fer déjà exploité, où plus de 950 millions de tonnes de minerais et d’oxyde de fer ont déjà été extraits. C’est un des plus gros gisements de fer européen", explique la chercheuse.

"Ce qui est vertueux à Kiruna, c’est que la compagnie qui a trouvé le gisement a une expertise et des infrastructures déjà présentes et qu’ils vont potentiellement pouvoir exploiter différents types de métaux", souligne Émilie Janots.

"Ce gisement est idéalement une très bonne nouvelle", acquiesce Yves Jégourel. Mais, selon lui, il faut rester prudent. "On parle d’un million de tonnes mais il faudrait regarder précisément ce qu’il y a dans le gisement et déterminer l'ampleur des réserves, à savoir quelle fraction des ressources minérales – le million de tonnes – est exploitable aux prix du marché", pointe-t-il. "Un minerai contient un certain contenu en métal – ici des terres rares – et cela s’appelle la teneur. En fonction de la teneur, le gisement est plus ou moins rentable. Plus la teneur des métaux valorisables est élevée, plus il est intéressant d’exploiter ce minerai", détaille l’expert.

"Un long chemin" reste en effet à parcourir avant une mise en exploitation du gisement selon Jan Moström, le PDG du groupe LKAB. La mise en route effective de la mine dépendrait de la demande des constructeurs automobiles et du temps d'obtention des autorisations nécessaires qui, d'après son expérience, nécessitent "entre dix et quinze ans". "Entre la découverte d’un gisement et sa mise en place opérationnelle, il faut du temps", explique Yves Jégourel. Ce qui permettra de déterminer avec précision tous les enjeux techniques, économiques, mais également environnementaux et sociétaux associés à ce projet.

Quasi-monopole de la Chine

Entre divergences commerciales et géopolitiques, les tensions entre la Chine et l'Occident sont nombreuses. Bruxelles et Washington sentent l'urgence à diversifier leurs approvisionnements, notamment pour ces matières premières essentielles. Et la découverte d’une source immense de terre rare aux métaux indispensables à l'économie de demain peut aider l’Europe à regagner en souveraineté minière. Car 98 % des terres rares utilisées dans l'UE proviennent actuellement de Chine, qui dispose d'un quasi-monopole dans le secteur depuis 1995.

>> À voir : "Terres rares : des minéraux uniques au cœur d'une bataille mondiale"

"Nous devons éviter de nous retrouver à nouveau dans une situation de dépendance, comme pour le pétrole et le gaz", avait déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans son discours sur l'état de l'Union en septembre dernier.

D’autant que les besoins européens devraient continuer à augmenter. Pour réaliser sa transition énergétique et atteindre ses objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, l'Union européenne va devoir importer d'énormes quantités de métaux. Ursula von der Leyen estimait ainsi en septembre que les besoins de l’UE en terres rares allaient "être multipliés par cinq d'ici 2030".

Dans un rapport de plus de 100 pages commandé par l'association européenne des producteurs de métaux Eurométaux, les chercheurs de l'université de Louvain détaillent les défis de l’Europe pour sécuriser ses approvisionnements en métaux stratégiques et calcule qu’il faudra jusqu'à 26 fois plus de terres rares qu'aujourd'hui pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

"Si on a une forte offre européenne et une forte demande européenne de terres rares", le marché européen pourrait s’établir, analyse Yves Jégourel. Mais attention au poids de la Chine dans cette industrie, prévient-il : "La Chine est extrêmement présente sur de nombreux volets de la transition énergétique et elle a un réel pouvoir sur le marché." La Chine a d’ailleurs créé, en décembre 2021, un géant des terres rares, un conglomérat baptisé "China Rare Earth Group", pour pouvoir revaloriser les prix des matériaux et stabiliser la production, voire l’augmenter. "Les entreprises chinoises ont les reins solides et elles ont des coûts de production plus faibles. Elles peuvent influencer les prix du marché. Demain, la Chine peut décider de faire chuter les prix du marché pour décourager les autres exploitations et garder son monopole", estime l’expert.

Industrie polluante

En outre, l'ouverture du gisement de Kiruna en Suède pourrait être confrontée aux mêmes problématiques sociales et environnementales que d’autres sites en Europe. Par exemple en Espagne, où les réserves de terres rares sont évaluées – selon l’Institut géologique et minier national – à 70 000 tonnes, soit le troisième potentiel du continent, après la Norvège et la Suède. Les deux principaux projets miniers d’exploitation de terres rares dans le pays n’ont jamais vu le jour. Le permis d’exploitation du principal site, baptisé "Matamulas", a été refusé par la Région en raison de son impact environnemental.

Car l’exploitation des terres rares est une industrie particulièrement polluante. L’extraction, le traitement et la séparation des terres rares sont très coûteux en énergie, en eau et en produits chimiques.

Mais pour la chercheuse Émilie Janots, "la Suède est un pays avec des normes environnementales bien établies". Et les dix à quinze ans d’attente avant le début de l’exploitation de la mine de terres rares à Kiruna serviront "à vérifier que les protocoles législatifs, administratifs et environnementaux seront bien respectés".

