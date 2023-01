En direct : dans les centrales nucléaires, "les Ukrainiens craignent un nouveau Zaporijjia"

Heure par heure

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, est depuis lundi en Ukraine pour installer un nouveau dispositif, qui prévoit la présence permanente d'experts dans les quatre centrales nucléaires du pays en activité, ainsi qu'à Tchernobyl. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

Publicité Lire la suite

10 h 20 : la Russie promet des "changements importants" dans son armée d'ici 2026

La Russie a annoncé, mardi, qu'elle allait mettre en œuvre des "changements importants" au sein de son armée d'ici 2026, notamment dans sa composition, alors que ses effectifs doivent être portés à 1,5 million de soldats.

"Ce n'est qu'en renforçant les principales composantes structurelles des forces armées qu'il sera possible de garantir la sécurité militaire de l'État et de protéger les nouvelles entités et les équipements essentiels de la Fédération de Russie", a assuré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

9 h 59 : le bilan grimpe à 41 morts après la frappe russe Dnipro, encore 25 disparus

Le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé, mardi matin, à Dnipro, trois jours après la frappe russe qui a éventré un immeuble résidentiel, faisant au moins 41 morts, tandis que 25 personnes restent portées disparues.

Selon Kyrylo Timochenko, un conseiller de la présidence ukrainienne, à ce stade, "41 personnes sont décédées (dont 4 enfants), 79 personnes ont été blessées (dont 16 enfants) et 39 personnes ont été secourues (dont 6 enfants)" à la suite de cette frappe, l'une des plus meurtrières pour des civils depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le bilan pourrait encore s'alourdir, les équipes de secours s'affairant toujours à retrouver sous les énormes pans de béton plus d'une vingtaine de personnes, dont le sort reste inconnu.

9 h 37 : l'Ukraine sera la priorité du prochain ministre de la Défense allemand

Le premier point à l'ordre du jour du prochain ministre allemand de la Défense sera de savoir s'il faut livrer des chars de combat à l'Ukraine, a déclaré, mardi, le ministre allemand de l'Économie Robert Habeck à la radio Deutschlandfunk, alors que la pression sur Berlin s'intensifie.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a démissionné, lundi, alors que son gouvernement subissait une pression croissante pour permettre aux alliés d'envoyer des chars lourds à l'Ukraine.

9 h 01 : le ministre russe de la Défense inspecte les troupes impliquées dans l'offensive en Ukraine

Le ministre russe de la Défense a inspecté les troupes participant à l'offensive en Ukraine, lors d'un déplacement dans la zone de l'opération militaire lancée fin février dans ce pays voisin de la Russie, a indiqué mardi l'armée russe.

Sergueï Choïgou s'est rendu à l'état-major du groupe militaire Vostok, où il s'est entretenu avec le commandant de ce groupe et ceux d'autres unités. Il s'est vu présenter un rapport sur la situation sur le terrain et "les progrès dans la réalisation des tâches de combat sur les principales directions", selon la même source.

8 h 15 : "Les Ukrainiens craignent un nouveau Zaporijjia", explique Gulliver Cragg, correspondant de France 24 à Kiev

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est depuis lundi en Ukraine, afin d'installer un nouveau dispositif, qui prévoit la présence permanente d'experts dans les quatre centrales nucléaires du pays en activité, ainsi qu'à Tchernobyl. De quoi répondre à l'inquiétude des Ukrainiens, qui craignent qu'une nouvelle centrale nucléaire, comme Zaporijjia, ne tombe aux mains des Russes.

03:34 Assistance de l'AIEA en Ukraine : "Fournir une assistance technique et sécuritaire" © AFP

7 h 13 : les drapeaux russes et biélorusses interdits à l'Open d'Australie

La Fédération australienne de tennis a interdit, mardi, les drapeaux russes et biélorusses à l'Open d'Australie, donnant suite à la requête de l'ambassadeur ukrainien qui demandait que des mesures soient prises après qu'ils ont été aperçus dans la foule.

Le drapeau tricolore russe avait été vu, lundi, au premier jour de l'Open d'Australie, lors du match du premier tour opposant l'Ukrainienne Kateryna Baindl à la joueuse russe Kamilla Rakhimova. Dans les tribunes, des supporters ukrainiens avaient alors appelé les services de sécurité et la police à réagir.

❗️The decision to ban 🇷🇺Russian and 🇧🇾Belorussian flags from appearing onsite at the @AustralianOpen is another example of unacceptable politicisation of sports🔗https://t.co/pno9ALImJE pic.twitter.com/wVpY9OCMZF — Russia in Australia (@RusEmbAU) January 17, 2023

0 h 55 : visite d'une haute responsable de la diplomatie américaine à Kiev

Une haute responsable de la diplomatie américaine s'est rendue, lundi, à Kiev, où elle a rencontré le président Volodymyr Zelensky et l'a assuré de "l'engagement inébranlable" de Washington envers l'Ukraine, a annoncé le département d'État.

La secrétaire d'État adjointe Wendy Sherman a rencontré Volodymyr Zelensky et d'autres hauts responsables ukrainiens "pour réaffirmer l'engagement fort et inébranlable des États-Unis envers l'Ukraine et sa défense contre l'agression non provoquée de la Russie", a déclaré le porte-parole du département d'État, Ned Price, dans un communiqué.

Wendy Sherman a conduit une délégation dans la capitale ukrainienne, où elle a notamment rencontré le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov, pour discuter de l'aide à apporter pour renforcer le dispositif de sécurité en l'Ukraine, pour l'économie et pour développer un partenariat commercial bilatéral durable avec les États-Unis. La délégation a également "entendu de jeunes Ukrainiens qui ont adapté leurs entreprises et leurs activités pour soutenir leurs concitoyens, tout en envisageant le redressement et la reconstruction de l'Ukraine", selon le communiqué du département d'État.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne