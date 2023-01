En direct : 16 morts dont le ministre de l'Intérieur dans le crash d'un hélicoptère près de Kiev

Heure par Heure

Le crash d'un hélicoptère dans la région de Kiev a fait au moins 16 morts, dont deux enfants. Le ministre de l'Intérieur ukrainien fait également partie des victimes. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure.

9 h 20 : 16 morts, dont deux enfants et le ministre de l'Intérieur, dans le crash de l'hélicoptère près de Kiev

Le ministre de l'Intérieur ukrainien était présent dans l'hélicoptère qui s'est écrasé dans la région de Kiev, a annoncé la police, qui a également précisé que le crash avait fait 16 morts, dont deux enfants.

"Nous avons des informations sur 16 morts dont deux enfants", a indiqué la police dans un communiqué. Le ministre de l'Intérieur, son premier adjoint et un autre haut responsable se trouvant à bord de l'appareil ont également été tués, précise le communiqué.

8 h 44 : un hélicoptère s'écrase près d'une école dans la région de Kiev, des victimes (autorités)

Un hélicoptère s'est écrasé près d'une école maternelle dans la région de Kiev, a annoncé la présidence ukrainienne, en faisant état de "victimes" dans cet accident.

"Dans la ville de Brovary (banlieue Est de Kiev, ndlr), un hélicoptère s'est écrasé près d'une maternelle et d'un immeuble d'habitation (...) Il y a des victimes", a indiqué le chef adjoint de l'administration présidentielle Kyrylo Timochenko sur Telegram. "Les ambulances, la police et les pompiers travaillent sur les lieux de l'accident", a-t-il ajouté.

8 h 32 : "Une attaque qui a secoué l'Ukraine et provoqué une très grande colère"

Notre correspondant à Kiev, Gulliver Cragg, explique que l'attaque russe sur Dnipro, qui est "la pire attaque russe menée en Ukraine sur un immeuble loin du front", a "provoqué une très grande colère" et renforcé "la motivation des Ukrainiens à obtenir davantage d'aide militaire de ses alliés".

1 h 13 : les Pays-Bas veulent aider l'Ukraine à s'équiper en système de défense Patriot

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a fait part de son "intention" d'aider l'Ukraine à s'équiper en système de défense antiaérienne Patriot, lors d'une visite à Washington.

"Nous avons l'intention de nous associer à ce que vous faites avec l'Allemagne sur le projet Patriot", a-t-il déclaré à la Maison Blanche lors d'une entrevue avec le président américain Joe Biden, indiquant avoir également échangé avec le chancelier Olaf Scholz "ce matin" sur la question.

Les Pays-Bas sont équipés du système Patriot mais pourraient n'envoyer à Kiev qu'une partie de cet équipement de défense anti-aérienne de fabrication américaine. "Il ne s'agit pas forcément d'un système entier", a indiqué plus tard Mark Rutte à la chaîne CNN. "Il pourrait également s'agir d'un équipement faisant partie du système", a-t-il déclaré, évoquant également une aide concernant "l'interopérabilité et la formation".

0 h 22 : une responsable russe dément avoir discuté d'échanges de prisonniers entre Moscou et Kiev

La commissaire russe aux droits de l'Homme, Tatiana Moskalkova, a démenti avoir discuté la semaine dernière d'échanges de prisonniers avec son homologue ukrainien, Dmitro Loubinets, en Turquie.

Le médiateur turc Seref Malkoc a déclaré lundi que l'Ukraine avait remis une liste de 800 noms à la Russie et que le médiateur russe avait de son côté fourni une liste de 200 noms.

"Aucun échange n'a été évoqué lors des négociations auxquelles j'ai participé à Ankara avec le médiateur ukrainien Dmitro Loubinets, et j'ai bien souligné que cette question relevait de la compétence du ministre russe de la Défense", a indiqué Tatiana Moskalkova sur Telegram. "De plus, il me semble qu'un échange si inégal ne peut être considéré comme équitable."

Avec AFP et Reuters

