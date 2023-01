Otan : après une manifestation anti-islam, la Suède "ne doit pas s'attendre au soutien" turc

L'autorisation accordée à un extrémiste de droite de manifester, samedi, devant l'ambassade de Turquie à Stockholm où il a brûlé un exemplaire du Coran, a suscité la colère d'Ankara.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé lundi 23 janvier que la Suède, candidate à l'adhésion à l'Otan, ne pouvait plus compter sur le "soutien" de la Turquie après qu'un militant anti-islam a brûlé un exemplaire du Coran samedi devant l'ambassade de Turquie à Stockholm.

"La Suède ne doit pas s'attendre à un soutien de notre part pour l'Otan. Si vous ne respectez pas les croyances religieuses de la République de Turquie ou des musulmans, vous ne recevrez aucun soutien de notre part", a déclaré le président turc.

L'autorisation donnée à un extrémiste de droite suédo-danois, Rasmus Paludan, de manifester samedi devant l'ambassade de Turquie dans la capitale suédoise a suscité la colère d'Ankara. Sous importante protection policière et à l'abri de barrières métalliques, ce militant anti-islam et anti-immigration a brûlé un exemplaire du Coran.

"Il est clair que ceux qui ont causé une telle disgrâce devant l'ambassade de notre pays ne doivent plus s'attendre à aucune bienveillance de notre part concernant leur demande d'adhésion à l'Otan", a martelé Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours télévisé.

Un "crime de haine manifeste"

La Turquie avait déjà annulé samedi une visite prévue du ministre suédois de la Défense, qui avait pour objectif de tenter de lever les objections d'Ankara à l'entrée de la Suède dans l'Alliance atlantique.

Le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, avait déjà condamné un "crime de haine manifeste".

La police suédoise avait estimé vendredi que la Constitution et les libertés de manifestation et d'expression en Suède ne justifiaient pas l'interdiction de cette manifestation au nom de l'ordre public.

La Turquie bloque depuis mai l'entrée de la Suède - et celle de la Finlande - dans l'Otan en leur reprochant d'héberger des militants et sympathisants kurdes qu'elle traite de "terroristes", notamment ceux du PKK et ses alliés dans le nord de la Syrie et en Irak.

Pour Ankara, tout progrès éventuel dépend des initiatives suédoises pour extrader des personnes accusées de terrorisme par la Turquie ou d'avoir pris part à la tentative de coup d'État de 2016 contre Recep Tayyip Erdogan.

