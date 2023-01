Au Royaume-Uni, les pubs indépendants à l'épreuve de la crise

REPORTAGE

Lieu de vie, de rencontre et de fête, le pub, réelle institution britannique, pâtit lui aussi de la crise que traverse le Royaume-Uni. Reportage sur les difficultés rencontrées par les pubs indépendants de Londres, troisième épisode de notre série sur la crise sociale et économique outre-Manche.

Plusieurs générations ont fréquenté le Highbury Barn, un pub indépendant du nord de Londres. Mais dans son bureau, la manager, Fatima, fait les comptes. La hausse des prix de l'énergie augmente le coût de fonctionnement du pub et se répercute aussi sur le prix des boissons et de la nourriture. Résultat : les prix montent sans cesse.

Pour les clients – des habitués qui habitent tous le quartier –, le pub reste une institution, mais le pouvoir d'achat a chuté. "Les gens qui buvaient dix pintes auparavant, ils en achètent maintenant une seule, expose Fatima. Ils choisissent aussi de faire une seule grosse soirée au lieu de plusieurs. Avant, la dernière semaine du mois était calme. Maintenant, c'est calme à partir du 15. Les habitués nous l'expliquent : 'Je n'ai plus assez d'argent pour le reste du mois.'"

Fatima doit négocier régulièrement avec ses fournisseurs, ce qui n'est pas facile lorsqu'on n'appartient pas à une grande chaîne de pubs. Dans ce contexte, des initiatives se mettent en place pour aider les pubs indépendants à trouver et à fidéliser de nouveaux clients. Alison Boutoille a ainsi lancé CityStack, une start-up développant un projet avec des pubs londoniens : les clients peuvent payer 20 livres et recevoir en échange pour 100 livres de bons d'achat.

"Les groupes ont des équipes marketing et des ressources pour développer leur activité, ce qui n'est pas du tout le cas des pubs indépendants, qui, eux, sont concentrés sur le recrutement du personnel et le service des clients, explique Alison Boutoille. On a lancé cette initiative pour amener les consommateurs aux pubs indépendants où ils ne seraient pas nécessairement allés."

