Guerre en Ukraine : les chars Leopard 2 en cinq questions

GÉOPOLITIQUE DU TANK

Sous pression depuis des jours, l'Allemagne a fini par annoncer mercredi la livraison de chars lourds Leopard 2, réclamés avec insistance par l'Ukraine. Cinq questions pour comprendre l'importance de ces tanks et les enjeux de cette livraison à l'Ukraine

Publicité Lire la suite

L'insistance de l'Ukraine a fini par payer. Le chancelier Olaf Scholz a annoncé mercredi 25 janvier devant le Parlement allemand, la livraison de chars lourds Leopard à l'Ukraine, qui les réclame depuis des mois pour se défendre contre l'invasion russe. D'autres pays ayant acheté pour leurs forces armées des chars Leopard 2 à l'Allemagne, attendait également l'autorisation de Berlin pour les réexporter.

Pourquoi l'Allemagne s'est montrée hésitante à livrer des chars Leopard 2 ?

La crainte d'une escalade militaire avec Moscou et ses réticences à faire assumer à l'Allemagne un leadership dans le camp occidental expliquent les hésitations du chancelier Olaf Scholz, selon des analystes.

À Berlin, mercredi matin, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius a d’ailleurs "expressément encouragé les pays partenaires qui ont des chars Leopard prêts à être déployés à entraîner les forces ukrainiennes sur ces chars".

Jusqu'ici, la Finlande et la Pologne se sont dites prêtes à le faire. Varsovie, qui veut créer une "coalition de pays soutenant l'Ukraine avec des chars Leopard 2", annonce vouloir en envoyer 14 à Kiev.

Selon la presse allemande, une poignée d'autres pays européens seraient eux aussi disposés à participer à cet effort.

Pourquoi cette livraison est importante ?

Pour l'Ukraine, le soutien militaire et financier des alliés occidentaux est crucial. Selon les observateurs, les chars lourds Leopard 2 sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur le champ de bataille pour les Ukrainiens face au rouleau compresseur des troupes russes qui reprennent un peu de terrain sur le front de l'est de l'Ukraine.

Dotée de Leopard 2, "une armée peut percer les lignes ennemies et mettre fin à une longue guerre de tranchées", s'est vanté le patron de RheinMetall dans le quotidien "Bild". "Avec le Leopard, les soldats peuvent avancer de plusieurs dizaines de kilomètres d'un coup."

Combien de temps pour arriver sur le front ?

Se décider c'est bien, envoyer les chars rapidement c'est mieux... mais difficile. La question de l'acheminement de ce matériel vers le front ukrainien a été évoquée par les autorités américaines après la publication de plusieurs articles relatant un probable envoi d'une trentaine de char lourd américains Abrams à Kiev.

"Cela pourrait prendre des années", ont assuré au New York Times des responsables de l'administration américaine qui ont préféré garder l'anonymat.

La livraison de tout matériel militaire par l'Occident à l'armée ukrainienne est un parcours du combattant entouré du plus grand secret. Pour éviter d'être pris pour cible par la Russie, ce sont des convois furtifs qui sont mis en place, raconte le New York Times.

"Personne ne sait réellement comment on y arrive", a reconnu Heinrich Brauss, un ancien secrétaire général adjoint de l'Otan interrogé par le quotidien américain. En revanche, pour les chars Abrams, on sait à peu près d'où ils partiront : la plupart de ces tanks sont dans des entrepôts à munitions en Europe et surtout en Allemagne.

Et pour transporter du matériel aussi lourd et imposant que des chars d'assaut, les Allemands et les Américains devront probablement multiplier encore davantage les précautions.

De combien de chars est-il question ?

L'Ukraine dit avoir besoin de 250 chars modernes et autres armements pour une nouvelle offensive. Environ 3 500 exemplaires de ce blindé ont été produits.

Une douzaine de pays européens ont adopté ce char d’assaut aux qualités reconnues. La Grèce, avec 350 chars, et la Turquie, avec 298 exemplaires d'occasion, sont les pays qui en possèdent le plus de modèle 2A4. La Suède dispose de 280 Leopard 2, dont 160 d'occasion, la Pologne 232. De son côté, l'armée finlandaise en possède 200 qui sont opérationnels.

La Suisse aligne 230 Leopard 2, dont 134 en service et 96 mis en réserve. L'Espagne en possède 219. Le Danemark a en 57 en service, la Norvège en compte 54 d'occasion, le Portugal en a 37.

Quant à la France, elle ne possède pas de Leopard 2, mais des chars Leclerc. Pour le moment, elle n'exclut pas d'en fournir. Elle a, par ailleurs, déjà fourni 18 chars Caesar de 155mm à l'Ukraine, prélevés sur les réserves de l'armée de terre française.

[A LA UNE A 12H]

Berlin donne son feu vert à la livraison de chars Leopard à l'Ukraine, a annoncé le porte-parole du gouvernement allemand, Seffen Hebestreit, dans un communiqué #AFP 2/5 pic.twitter.com/UfqX7oMjQG — Agence France-Presse (@afpfr) January 25, 2023

Quels sont les atouts des chars Léopard ?

Conçu par le fabricant allemand Krauss-Maffei et construit en série à partir de la fin des années 1970 pour remplacer les chars américains M48 Patton puis le char Leopard 1, le Leopard 2 combine puissance de feu, mobilité et protection.

Ce tank affiche une fiche technique impressionnante : pesant une soixantaine de tonnes, il peut tout de même réaliser des pointes à près de 70 km/h grâce à une imposante motorisation diesel de 1 500 chevaux. Il est prisé des Ukrainiens car il consomme beaucoup moins d’essence que le char Leclerc. ll peut également parcourir de longues distances, avec une autonomie approchant les 450 km. Côté armement, il est doté d'un canon lisse d'un calibre de 120 mm.

Sur le plan défensif, il bénéficie d'une "protection passive intégrale" efficace contre les mines autant que les lances-roquettes. Avec un équipage de quatre personnes, le Leopard 2 est doté d'outils technologiques - comme un équipement de vision nocturne - qui lui confèrent la capacité de localiser et cibler l'ennemi, y compris à longue distance.

Il est surtout apprécié du point de vue logistique car les opérations de maintenance, l'accès aux munitions et aux pièces de rechange est assez simple. Or on sait que l’entretien de tels engins, malmenés dans des zones de guerre, est important. Ce tank a pu faire valoir ses qualités techniques sur de nombreux théâtres de guerre comme au Kosovo, en renfort des forces de l'Otan, en Afghanistan ou contre l’organisation État islamique dans le nord de la Syrie.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne