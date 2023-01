En direct : une enquête internationale peut voir le jour "rapidement" sur l'Ukraine

Heure par Heure

Un parquet international peut être établi "rapidement" pour rassembler des preuves du crime d'agression commis par la Russie en Ukraine, a estimé vendredi le commissaire européen à la Justice Didier Reynders. Ce serait une "première étape" avant la mise en place d'un tribunal spécial. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine heure par heure. Toutes les heures indiquées sont à l'heure de Paris (GMT+1).

14 h 02 : "l’escalade" avec l'Occident, "on y est déjà", selon le chercheur Cyrille Bret

Comment sortir du conflit en Ukraine ? Cyrille Bret, chercheur associé à l’Institut Jacques Delors, enseignant à Sciences Po, spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale, est notre invité pour en parler. Il vient de cosigner un article intitulé "Guerre en Ukraine: trois scénarios pour la suite (et la fin?) du conflit".

Selon lui, "l'escalade a déjà eu lieu", notamment "entre les populations ukrainienne et russe", "avec des ruptures très rapides qui se sont manifestées après 11 mois" de guerre.

09:05 L'invité du jour © France 24

12 h 07 : un parquet international peut voir le jour "très rapidement" pour enquêter sur le crime d'agression russe en Ukraine, selon Bruxelles

Un parquet international peut être établi "rapidement" pour rassembler des preuves du crime d'agression commis par la Russie en Ukraine, a estimé le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders. Ce serait une "première étape" avant la mise en place d'un tribunal spécial, car la CPI n'en est pas compétente.

La Cour pénale internationale (CPI) n'est compétente que pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité perpétrés en Ukraine, et non pour les "crimes d'agression" de la Russie, car Moscou et Kiev ne sont pas signataires du traité de Rome instituant cette juridiction. Alors que le crime d'agression est imputable aux plus hauts dirigeants politiques et militaires d'un pays.

Ce "centre international de coordination pour la poursuite du crime d'agression" serait installé à La Haye au siège d'Eurojust, l'agence de l'UE pour la coopération judiciaire en matière pénale, selon la Commission.

Selon le commissaire belge, cette structure pourrait être constituée de l'"équipe commune d'enquête" qui associe déjà six États membres, l'Ukraine, le procureur de la Cour pénale internationale, Eurojust, et que les États-Unis devraient rejoindre "dans quelques semaines". Le sujet serait évoqué la semaine prochaine lors d'une réunion à Kiev entre une partie de la Commission et le gouvernement ukrainien.

0 h 22 : l'Ukraine demande à l'Open d'Australie d'interdire de stade le père de Novak Djokovic

L'ambassadeur d'Ukraine à Canberra a exigé des organisateurs de l'Open d'Australie qu'ils retirent l'accréditation du père du tennisman serbe Novak Djokovic, qui a été filmé avec des supporteurs brandissant des drapeaux et symboles pro-russes.

"Il devrait se voir retirer son accréditation. C'est à Novak et à son équipe de prendre en main et de régler ceci", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur, Vasyl Myroshnychenko. Il a également appelé Novak Djokovic à s'excuser personnellement et à clarifier sa position sur l'invasion russe de l'Ukraine. "Il est important que Novak aborde cette situation", a-t-il souligné. "Il devrait s'excuser pour ce qui s'est passé et condamner l'invasion russe en Ukraine".

Avec AFP et Reuters

