L'actu en dessin : la France à l'heure de la réforme des retraites

La réforme des retraites a été l'une des principales mesures annoncées par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle de 2022. Elle n'a pas encore été votée, mais elle fait débat dans le pays, à un moment où celui-ci doit faire face à l'inflation et à la crise de l'énergie.

Alors qu'elle n'a toujours pas été votée, la réforme des retraites est devenue le symbole de la politique d'Emmanuel Macron, engagé à adapter le financement des retraites à l'évolution démographique de la France. Mais la réforme fait débat auprès des experts et cristallise toutes les tensions politiques du pays, déjà affaibli par la hausse de l'inflation et par la crise de l'énergie.

Recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans (alors qu'en Europe, l'âge de départ à la retraite est globalement plus élevé), précarité et pénibilité du travail, travail des seniors… Autant de raisons pour unir l'ensemble des syndicats et enclencher grèves et manifestations multiples. Depuis l'étranger, on observe une nouvelle fois avec curiosité les Français, réputés pour leur esprit frondeur.

Cette situation a inspiré la dessinatrice Faustine Sayagh, qui a choisi d'emballer la France d'un ruban "fragile". Diplômée des Beaux Arts de Paris, elle a reçu en 2008 le Prix Presse Citron des mains du dessinateur Honoré. Elle a publié ses dessins dans dans de nombreux médias : L'Express, Les Échos, XXI La Revue, L'Optimum, Le Monde, Clés Magazine ou encore L'Entreprise.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

