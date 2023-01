Dans l'est de l'Ukraine, des combats acharnés pour le contrôle de la ville de Vougledar

HEURE PAR HEURE

Les troupes ukrainiennes sont engagées dans une confrontation "féroce" avec les forces russes qui tentent de s'emparer de Vougledar, au sud-ouest de Donetsk. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine. Toutes les heures indiquées sont à l'heure de Paris (GMT+1).

10 h 24 : une frappe russe a fait trois morts dans une ville de l'est de l'Ukraine, selon un gouverneur régional

Trois personnes ont été tuées et au moins deux autres blessées après que les forces russes ont frappé un quartier résidentiel de la ville de Kostiantynivka, dans la région de Donetsk à l'est de l'Ukraine, a déclaré Pavlo Kyrylenko.

Le gouverneur régional a écrit sur l'application de messagerie Telegram que quatre immeubles d'habitation et un hôtel avaient été endommagés et que des secouristes et des fonctionnaires de police étaient sur place pour "documenter soigneusement un autre crime des occupants russes".

Plus tôt, samedi, Pavlo Kyrylenko a déclaré que les frappes russes avaient fait quatre morts et au moins sept blessés au cours des dernières 24 heures.

6 h 45 : combats acharnés pour le contrôle de Vougledar, dans l'est de l'Ukraine

Les troupes ukrainiennes sont engagées dans une confrontation "féroce" avec les forces russes qui tentent de s'emparer de Vougledar, au sud-ouest de Donetsk, en Ukraine orientale où les combats se sont intensifiés ces derniers jours.

"Bientôt, Vougledar pourrait devenir un nouveau succès très important pour nous", a déclaré vendredi Denis Pushilin, chef de la région de Donetsk nommé par Moscou.

Les deux parties ont revendiqué la victoire, mais la ville reste contestée selon Kiev.

Le porte-parole de l'armée ukrainienne pour la zone Est, Serguiï Tcherevaty, a confirmé "des combats féroces", tout en assurant que les Russes avaient été repoussés.

À 150 km de Bakhmout, des affrontements "sérieux, brutaux" ont lieu et les troupes russes se sont "implantées dans le sud-est et l'est de la ville", a affirmé un responsable des autorités prorusses de la région orientale de Donetsk, Ian Gagine.

Avec AFP et Reuters

