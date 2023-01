Heure par heure

En direct : "une guerre entre la Russie et l'Otan, cela n'arrivera pas", assure Olaf Scholz

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, à Berlin le 19 janvier 2023. © Tobias Schwarz, AFP

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a réaffirmé dimanche que son pays ne permettrait pas que la guerre en Ukraine se transforme en conflit entre la Russie et l'Otan. Sur le terrain, un missile a atteint dimanche soir un immeuble résidentiel de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, faisant un mort et au moins trois blessés, ainsi que des dégâts importants. Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine.