En direct : Benjamin Netanyahu envisage une aide militaire à l'Ukraine

Alors qu'Israël refusait jusqu'ici de s'engager directement aux côtés de l'Ukraine, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré mercredi que son pays envisageait de lui fournir une aide militaire, tout en se proposant comme médiateur dans le conflit entre Kiev et Moscou. Suivez en direct les derniers développements de la guerre en Ukraine.

6 h 30 : deux drones de combat américains offerts à l'Ukraine, selon le Wall Street Journal

Selon le Wall Street Journal, une société de défense américaine, General Atomics, a proposé à Kiev de lui vendre deux drones Reaper MQ-9 pour un dollar symbolique. Le coût du transport en Ukraine (10 millions de dollars, soit 9,2 millions d'euros) et de la maintenance (8 millions de dollars par an, soit 7,3 millions d'euros) seraient supportés par Kiev, affirme le journal. Le gouvernement américain n'a fait aucun commentaire sur cette information.

Véritables avions bombardiers sans pilote, les Reaper MQ-9 sont des drones "lourds" ultramodernes de 5 tonnes, capables de voler 24 heures d'affilée et d'atteindre les 480 km/h. Leur coût oscille entre 13 et 16 millions de dollars [soit entre 12 et 14,7 millions d'euros].

6 h : les États-Unis se préparent à envoyer des armes à plus longue portée à l'Ukraine, selon Reuters

Les États-Unis préparent une nouvelle aide militaire à destination de l'Ukraine, d'un montant de 2,2 milliards de dollars, qui comprendra pour la première fois des roquettes à longue portée, ont déclaré à Reuters deux représentants américains au fait de la question.

Cette nouvelle aide, qui devrait être officialisée dans les prochains jours, intervient alors que Washington a annoncé la semaine dernière qu'il enverrait à Kiev des chars lourds de combat Abrams, répondant à une demande de longue date des autorités ukrainiennes et mettant fin à des divergences diplomatiques entre alliés occidentaux.

D'après l'une des sources, une partie de cette aide servira à financer la livraison d'une nouvelle arme d'une portée de 150 kilomètres, soit davantage que les armes fournies jusqu'alors par les États-Unis à l'Ukraine.

Washington refuse toutefois de répondre aux demandes de Kiev pour l'envoi de missiles d'une portée de 297 km.

Parmi les équipements qui seront envoyés à l'Ukraine dans le cadre de cette nouvelle aide figurent aussi des missiles guidés et des missiles antichars, ont indiqué les deux représentants.

5 h 35 : Benjamin Netanyahu dit envisager une aide militaire à l'Ukraine

"Eh bien, je suis certainement en train d'examiner la question", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d'une interview à la chaîne américaine CNN, qui lui demandait si Israël comptait offrir de l'aide à l'Ukraine, comme son système de défense aérienne Dôme de fer.

Benjamin Netanyahu s'est abstenu jusqu'à présent de prendre fermement parti pour l'Ukraine, soucieux de ménager la Russie qui contrôle l'espace aérien de la Syrie voisine d'Israël et ferme habituellement les yeux sur les opérations de l'État hébreu contre l'Iran.

>> À lire sur France 24.com : après les drones, l'Iran pourrait fournir des missiles balistiques à la Russie

Il a confirmé que les États-Unis avaient transféré vers l'Ukraine des munitions d'artillerie qui étaient auparavant stockées en Israël, et a laissé entendre que l'État hébreu agissait de son côté pour entraver la production en Iran d'armes pour la Russie. "Les États-Unis viennent de prendre une énorme partie des munitions d'Israël pour les transmettre à l'Ukraine. Israël agit aussi, franchement, par des moyens que je ne détaillerai pas ici, contre les productions d'armes de l'Iran qui sont utilisées contre l'Ukraine", a déclaré le Premier ministre.

Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il lui avait été demandé de jouer un rôle officieux de médiateur après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de l'an dernier, mais qu'il n'avait pas donné suite car il était alors dans l'opposition. Il a ajouté qu'il était prêt à intervenir en tant que médiateur si les belligérants et les États-Unis le lui demandaient. "Je suis là depuis assez longtemps pour savoir qu'il doit y avoir un bon moment et les bonnes circonstances. Si elles se présentent, je l'envisagerai certainement", a-t-il déclaré.

3 h : sommet UE-Ukraine vendredi à Kiev, un "signal fort" envoyé à Moscou

L'Ukraine et l'Union européenne tiendront vendredi un sommet à Kiev, le gouvernement ukrainien se félicitant de ce "signal fort" envoyé à Moscou près d'un an après le début de l'invasion russe.

De son côté, l'armée russe, à l'offensive ces derniers jours, a revendiqué mardi la conquête d'un village près de Bakhmout, point chaud des combats dans l'est de l'Ukraine.

Le sommet avec les vingt-sept est une étape importante, plusieurs mois après l'obtention par Kiev du statut de candidat officiel à l'adhésion à l'UE.

Dans son adresse de mardi soir, Volodymyr Zelensky a espéré que ce sommet reflétera un haut "niveau de coopération et de progrès" avec l'UE. "Nous attendons des nouvelles pour l'Ukraine", a-t-il dit.

"Le fait que ce sommet se tienne à Kiev est un signal fort adressé tant à nos partenaires qu'à nos ennemis", s'était félicité plus tôt le Premier ministre Denys Chmygal, disant "attendre du sommet une évaluation intermédiaire positive de nos efforts pour l'intégration européenne".

Ces deux journées doivent permettre à "l'Europe de croire en la victoire de l'Ukraine", a-t-il insisté.

Elles se dérouleront quelques jours après que les Occidentaux ont donné leur feu vert, après de longues tergiversations, pour livrer à l'armée ukrainienne des chars lourds extraits de leur arsenal.

Avec AFP et Reuters

