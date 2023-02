En direct : les représentants de l’Union européenne en visite à Kiev jeudi

Heure par Heure

La Russie célèbre jeudi les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, symbole du patriotisme prôné avec une force redoublée par Vladimir Poutine en pleine offensive en Ukraine, tandis que plusieurs hauts responsables européens se rendent à Kiev pour afficher le soutien de l'UE. Suivez les derniers développements du conflit en Ukraine heure par heure.

7 h 05 : en s'attaquant à la corruption, Kiev s'attaque à "l'ennemi intérieur"

Alors que Kiev doit accueillir vendredi un sommet avec l'Union européenne, les autorités ukrainiennes ont lancé mercredi une vaste opération anticorruption visant administrations, fonctionnaires et personnalités. Décryptage d'Elena Volochine, envoyée spéciale de France 24 à Kiev.

6 h 14 : de hauts responsables européens en visite à Kiev jeudi

Plusieurs hauts responsables européens se rendront à Kiev jeudi 2 février pour afficher le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine à l'approche du jour anniversaire du début de l'invasion russe. Les responsables européens devraient s'engager à fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine, notamment militaire et financière.

"Nous envoyons un signal fort, qui montre que nous nous tenons aux côtés de Kiev dans ce conflit. Il s'agit d'un signal envoyé au peuple ukrainien. D'un signal envoyé à la Russie. D'un signal envoyé au monde", a déclaré un haut responsable européen.

La présidente de la CE, Ursula von der Leyen, et le président de l'UE, Charles Michel, s'entretiendront vendredi avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Le chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell, devrait de son côté annoncer une aide de 25 millions d'euros pour déminer les territoires repris par l'Ukraine aux forces russes.

6 h 02 : la Russie célèbre les 80 ans de la victoire à Stalingrad, en pleine offensive en Ukraine

La Russie célèbre jeudi les 80 ans de la victoire soviétique dans la bataille de Stalingrad, tournant majeur de la Seconde guerre mondiale et symbole du patriotisme prôné avec une force redoublée par Vladimir Poutine en pleine offensive en Ukraine.

Les célébrations interviennent au moment où des combats acharnés opposent les forces russes aux soldats ukrainiens dans l'ex-république soviétique, théâtre depuis plus d'un an d'une offensive russe déclenchée selon le Kremlin pour "démilitariser" et "dénazifier" ce pays voisin.

Le président russe se déplacera à Volgograd pour participer aux célébrations, selon le Kremlin.

Considérée comme l'une des plus sanglantes de l'Histoire, avec environ deux millions de morts au total dans les deux camps, la bataille de Stalingrad (1942-1943) a changé le cours du conflit en Union soviétique, démoralisée jusque-là par plusieurs défaites cuisantes. Elle est toujours glorifiée par la Russie, qui revendique l'héritage de l'Union soviétique, comme l'événement qui sauva l'Europe du nazisme.

5 h 59 : des sauveteurs s'activent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble à Kramatorsk

Les sauveteurs s'activaient jeudi à l'aube pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres d'un immeuble d'habitation de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, détruit par une frappe russe qui a fait au moins deux morts, au moment où Kiev dit s'attendre à une vaste offensive de Moscou pour le premier anniversaire de l'invasion.

La frappe a eu lieu mercredi vers 21h45 (19h45 GMT) contre huit immeubles du centre de Kramatorsk, dont l'un s'est complètement effondré, a indiqué la police de Donetsk sur son compte Facebook. Une centaine de policiers ont été déployés pour fouiller les décombres.

1 h 32 : une société de défense américaine propose à l'Ukraine deux drones de pointe pour un dollar symbolique

Une société de défense américaine a annoncé mercredi qu'elle souhaitait fournir deux drones de combat sophistiqués à l'Ukraine pour seulement un dollar symbolique et a appelé le gouvernement américain à approuver la transaction.

General Atomic Aeronautical Systems, filiale de General Atomics, a indiqué qu'elle exhortait depuis des mois Washington à livrer à l'Ukraine ses puissants drones Grey Eagle et Reaper (aussi appelé "drone tueur"), utilisés par les forces armées américaines lors d'opérations de surveillance et d'attaques ciblées en Afghanistan, Syrie, Irak et d'autres zones de conflits.

Ces drones, qui peuvent parcourir de longues distances à moyenne altitude, font partie des technologies qui permettraient de renforcer les capacités de défense de l'Ukraine dans la guerre qui l'oppose à la Russie, selon le constructeur.

Avec AFP et Reuters

