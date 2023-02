En direct : une percée des troupes russes en Ukraine "peu probable" dans les semaines à venir

Heure par Heure

Les forces russes progressent lentement et il est peu probable que celles-ci parviennent à réaliser des percées majeures au cours des prochaines semaines, estiment les services de renseignement britannique dans leur dernier rapport. Suivez les derniers développements du conflit en Ukraine heure par heure.

7 h 25 : une percée des troupes russes "peu probable" dans les semaines à venir

Dans leur dernier point d'information sur la situation en Ukraine, les services de renseignement britanniques estiment qu'il est "fort probable que la Russie tente de relancer des opérations offensives majeures en Ukraine depuis début janvier 2023. Son objectif opérationnel est presque certainement de capturer les parties de l'oblast de Donetsk encore tenues par les Ukrainiens".

"Les forces russes n'ont réussi à gagner que quelques centaines de mètres de territoire par semaine. Cela s'explique très certainement par le fait que la Russie ne dispose pas des munitions et des unités de manœuvre nécessaires au succès des offensives".

"Il reste peu probable que la Russie puisse constituer les forces nécessaires pour influer sensiblement sur l'issue de la guerre dans les semaines à venir".

1 h 22 : Kamala Harris ira à la conférence de Munich sur la sécurité mi-février

La vice-présidente américaine Kamala Harris se rendra en Allemagne du 16 au 18 février pour participer à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité, a annoncé lundi sa porte-parole. Elle profitera de cet événement, qui réunit des dirigeants du monde entier et aura lieu presque un an après le début de "l'invasion russe brutale et non-provoquée", pour "souligner l'unité et la détermination transatlantique", selon un communiqué de Kirsten Allen.

Le voyage de Kamala Harris a aussi pour but d'illustrer "le leadership mondial des États-Unis" et leur "engagement durable à soutenir l'Ukraine". La vice-présidente prononcera un discours et rencontrera des dirigeants, une façon de "poursuivre (l')engagement diplomatique" américain sur la guerre en Ukraine et "d'autres questions régionales ou mondiales", a précisé sa porte-parole.

La 59e édition de la conférence de Munich sur la sécurité se tiendra du 17 au 19 février.

1 h 01 : des biens immobiliers détenus de façon opaque au Royaume-Uni par des oligarques

Près de 52 000 propriétés sont encore détenues de façon anonyme au Royaume-Uni, certaines par "des kleptocrates et des oligarques", malgré l'entrée en vigueur de règles les obligeant à dévoiler leur identité, a dénoncé mardi l'ONG Transparency International dans un rapport.

L'organisation a identifié "plus de 6,7 milliards de livres de biens immobiliers au Royaume-Uni achetés avec des fonds suspects", dont une majorité détenus via des sociétés offshore opaques, en particulier des propriétés de luxe dans les quartiers chics de Londres. Plus de 20 % de cette somme provient de Russie, notamment au bénéfice de personnes "faisant l'objet de sanctions et proches du Kremlin", précise l'ONG

Avec AFP et Reuters

