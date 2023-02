Zelensky à l'Élysée : retrouvez la conférence de presse en présence de Scholz et Macron

13:47 Le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à l'Elysée avec le président Volodymyr Zelensky et le chancelier allemand Olaf Scholz. © Sarah Meyssonnier, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Le président français Emmanuel Macron a assuré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky mercredi soir à Paris de sa "détermination" à "accompagner" l'Ukraine "vers la victoire" et de sa volonté de poursuivre les livraisons françaises d'armes à l'Ukraine, près d'un an après le début de l'invasion russe. De son côté, Volodymyr Zelensky a demandé de l'armement lourd et des avions "le plut tôt possible". Revivez la conférence de presse dans son intégralité.