Heure par Heure

En direct : Macron juge impossible la livraison d'avions à Kiev "dans les semaines qui viennent"

Emmanuel Macron à Bruxelles le 9 février 2023. © Johanna Geron, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le président français Emmanuel Macron a affirmé dans la nuit de jeudi à vendredi que des avions de chasse réclamés par l'Ukraine ne pourraient "en aucun cas" être "livrés dans les semaines qui viennent", assurant privilégier des armes "plus utiles" et "plus rapides". Suivez les derniers développements de la guerre en Ukraine en direct.