Chypre aux urnes pour une élection présidentielle à l'issue incertaine

Un électeur lors du second tour de l'élection présidentielle, à Geroskipou, à côté Paphos, en Chypre, le 12 février 2023. © Yiannis Kourtoglou, Reuters

Texte par : FRANCE 24 4 mn

Chypre élit dimanche son nouveau président. Deux diplomates s'affrontent lors de ce second tour, dont le vainqueur aura pour priorité la lutte contre l'inflation et la corruption et la relance des pourparlers de paix sur l'île divisée et membre de l'Union européenne.