Au Portugal, la pédocriminalité dans l'Église a fait près de 5 000 victimes

Le chef de la Conférence épiscopale portugaise, Mgr José Ornelas, lit un document au début d'une conférence de presse pour commenter le rapport du comité indépendant pour l'étude des abus envers les enfants dans l'Église catholique, mis en place par les évêques portugais, à Lisbonne, le 13 février 2023. © Armando Franca, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Au moins 4 815 mineurs ont été victimes de violences sexuelles au sein de l'Église catholique portugaise depuis 1950, a conclu, lundi, une commission indépendante. Cette dernière a entendu, pour son rapport, plus de 500 témoignages en 2022, mais a aussi fait des recherches dans les archives de l'institution et s'est entretenue avec ses plus hauts responsables.