En direct : l'UE ajoute la Russie à sa liste noire des paradis fiscaux

Heure par heure

Selon son secrétaire général, l'Otan n'exclut pas des adhésions séparées pour la Suède et la Finlande. Réunis à Bruxelles, les membres de l'Alliance atlantique cherchent à accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine et discutent de la fourniture d'avions de combat pour lui permettre de résister à la nouvelle offensive préparée par la Russie. Suivez heure par heure les derniers développements de la guerre en Ukraine.

12 h 15 : l'UE ajoute la Russie à sa liste noire des paradis fiscaux

L'Union européenne a ajouté la Russie à la liste noire des paradis fiscaux, une mesure avant tout symbolique, ce pays étant déjà sous le coup de sanctions économiques liées à l'invasion de l'Ukraine.

Outre la Russie, les Iles Vierges britanniques, le Costa Rica, les Iles Marshall ont également été inclus dans cette liste comprenant désormais seize entités, après le retrait de la Macédoine du Nord, de la Barbade, de la Jamaïque et de l'Uruguay.

11 h 21 : l'Otan n'exclut pas des adhésions séparées pour la Suède et la Finlande

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a assuré "travailler dur" pour obtenir "le plus rapidement possible" les dernières ratifications des adhésions de la Suède et de la Finlande à l'Otan par la Turquie et la Hongrie, sans écarter des adhésions séparées.

"La question principale n'est pas de savoir si les adhésions de la Finlande et de la Suède sont ratifiées ensemble, mais qu'elles soient toutes deux ratifiées dès que possible", a-t-il déclaré lors d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance à Bruxelles.

10 h 49 : "l'Otan nous est hostile et le prouve chaque jour", dénonce le Kremlin

Le Kremlin a déclaré que l'alliance militaire entre les États-Unis et l'Otan s'impliquait de plus en plus dans le conflit en Ukraine et démontrait chaque jour son hostilité envers la Russie.

"L'Otan est une organisation qui nous est hostile et qui le prouve chaque jour", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Moscou a déclaré que les livraisons d'armes à l'Ukraine par les pays de l'Otan à l'Ukraine font traîner le conflit et augmentent la possibilité d'une nouvelle escalade.

10 h 01 : l'Otan engagée dans une course à la logistique sur les munitions

Les membres de l'Otan cherchent, mardi, les moyens d'accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine lors d'une rencontre à Bruxelles où doit être abordée la question sensible de la fourniture d'avions de combat pour lui permettre de résister à la Russie.

"La priorité, l'urgence, est de fournir aux Ukrainiens les armements qui leur ont été promis pour maintenir leur capacité de se défendre", a insisté Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance atlantique, avant une réunion du "groupe de Ramstein".

Les pays alliés se sont engagés à fournir à l'Ukraine de l'artillerie, des véhicules blindés et chars, des systèmes de défense antiaériens, et "d'autres engagements vont être pris", a précisé Jens Stoltenberg.

8 h : nouvelles avancées du groupe Wagner dans la périphérie de Bakhmout, selon Londres

Au cours des trois derniers jours, le groupe paramilitaire russe Wagner a réalisé de nouvelles courtes avancées en Ukraine autour de la périphérie nord de la ville de Bakhmout, dans le Donbass, a déclaré mardi le ministère britannique de la Défense.

Cependant, l'avancée tactique russe au sud de Bakhmout a probablement peu progressé, estime le Royaume-Uni dans son compte-rendu quotidien sur Twitter.

"La Russie a probablement pour objectif de reprendre certaines avancées réalisées par les forces ukrainiennes entre septembre et novembre 2022."

7 h 28 : la Russie dément tout projet de déstabilisation de la Moldavie

La Russie a rejeté mardi les accusations de la présidente de la Moldavie, qui soupçonne Moscou de préparer un coup d'État dans son pays.

Maia Sandu a affirmé lundi que la Russie projetait de recourir à des agents étrangers pour renverser les autorités moldaves, empêcher la Moldavie d'adhérer à l'Union européenne et l'entraîner dans la guerre en Ukraine, dont elle est frontalière.

"De telles affirmations sont totalement dénuées de fondement et de substance", a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Maia Sandu exprime régulièrement ses craintes quant aux intentions de la Russie à l'égard de son pays, notamment en raison de la présence de troupes russes dans la région séparatiste de Transnistrie.

Avec AFP et Reuters

