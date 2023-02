En direct : l'ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l'aide humanitaire aux Ukrainiens

Heure par Heure

Tetyana Bobina et sa fille Aleksandra reçoivent une aide humanitaire fournie par le Programme alimentaire mondial des Nations unies et l'organisation caritative Adra au centre de distribution de Kostiantynivka, en Ukraine, le 10 février 2023.

Près d'un an après le début de la guerre, l'ONU réclame 5,6 milliards de dollars pour couvrir les besoins humanitaires liés à la guerre en Ukraine. De leur côté, les membres de l'Otan poursuivent mercredi à Bruxelles leurs discussions pour accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine. Suivez heure par heure les derniers développements du conflit.

9 h 15 : l'ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l'aide humanitaire en 2023

L'ONU a demandé 5,6 milliards de dollars (5,2 milliards d'euros) pour couvrir les besoins humanitaires cette année de 11,1 millions de personnes en Ukraine et de 4,2 millions de réfugiés et communautés d'accueil en Europe.

"Près d'un an après, la guerre continue de faire des morts, des destructions et des déplacements tous les jours, et à une échelle effarante", a déclaré le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, dans un communiqué.

7 h : l'Ukraine veut des armes rapidement pour préparer sa contre-offensive

Lors de sa tournée européenne, Volodymyr Zelensky a beaucoup parlé des besoins de son pays en avions de chasse. Mais aujourd'hui, les Ukrainiens et leurs alliés se concentrent davantage sur ce qui peut être livré dans les prochaines semaines, rapporte notre correspondant en Ukraine, Gulliver Cragg.

L'Ukraine a besoin d'armes qu'elle peut utiliser tout de suite, dont des armes sur lesquelles les Ukrainiens ont déjà été formés, comme les chars venant notamment de Pologne, et les nouveaux systèmes de défense antiaérienne.

La France et l'Italie ont par exemple promis de fournir un système équivalent au Patriot américain et capable d'intercepter des missiles balistiques de type S-400 que la Russie utilise de plus en plus et que les systèmes ukrainiens actuels ne peuvent arrêter.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a dit qu'il se focaliserait sur les tanks afin de préparer la contre-offensive ukrainienne prévue, selon le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, au printemps.

4 h 40 : l'Otan poursuit ses discussions sur l'aide militaire à l'Ukraine

Les membres de l'Otan poursuivent mercredi à Bruxelles leurs discussions pour accélérer leurs livraisons d'armements et de munitions à l'Ukraine, laquelle insiste pour recevoir aussi des avions de combat afin de mieux résister à l'invasion russe.

