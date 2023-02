Ilan Shor, le pion de Moscou pour déstabiliser la Moldavie ?

SOUS INFLUENCE

La présidente moldave Maia Sandu a assuré lundi que la Russie se préparait à soutenir un "coup d’État" contre elle. Elle dénonce aussi le principal relais de l’influence russe dans le pays, Ilan Shor, un oligarque controversé accusé de financer les manifestations contre le gouvernement moldave pro-UE.

Maia Sandu voit la Russie à sa porte. Mais pas comme en Ukraine, avec des chars et des soldats. La présidente moldave, connue pour ses positions favorables à l'Union européenne, a dénoncé, lundi 13 février, une "tentative de coup d’État" orchestrée depuis Moscou pour instaurer un gouvernement “ami” dans ce pays coincé entre l’Ukraine au nord et la Roumanie au sud.

Preuve de l’inquiétude qui règne à Chisinau, la capitale moldave : mardi, le gouvernement a fermé son espace aérien quelques heures après avoir découvert “un objet volant” passé au-dessus de deux villages dans le sud du pays.

Le "jeune homme" du FSB

Moscou a vivement dénoncé les accusations de Maia Sandu, niant tout "plan de déstabilisation de la Moldavie". Le ministère russe des Affaires étrangères a même soutenu que le gouvernement moldave avait agi sous influence de la "désinformation ukrainienne".

Lors de son discours devant le Conseil européen, mercredi 8 février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait assuré que ses services de renseignement avaient intercepté des documents attestant de l’imminence d’un plan d’action russe en Moldavie.

"Il est difficile de savoir si la menace russe est imminente, car les accusations de Maia Sandu ne reposent sur rien de concret. Mais une chose est sûre : cela fait plusieurs années que Moscou cherche à instaurer un régime qui lui serait favorable", explique Ryhor Nizhnikau, spécialiste de l’espace politique de l’ex-Union soviétique à l’Institut finlandais des affaires internationales.

Les tentatives de déstabilisation russes ont même un visage en Moldavie : celui d'Ilan Shor, oligarque israélo-moldave réfugiée dans sa seconde patrie. C’est ce patron d’une chaîne de magasins de duty-free et d’une banque qui est visé lorsque Maia Sandu dénonce "les actions violentes déguisées en protestations par la soi-disant opposition".

Ilan Shor, à la tête du parti éponyme Shor, a été plusieurs fois accusé de payer les manifestants qui défilent depuis des mois pour réclamer la démission de l’actuel gouvernement, fragilisé par une crise économique.

L’homme d’affaires a toujours nié être un pion de Moscou qui se servirait de sa fortune – dont le montant exact est inconnu, mais qui dépasserait plusieurs centaines de millions d’euros – pour attiser les braises du mécontentement populaire. Mais "à ce stade, je pense que ses liens avec les services russes de renseignement sont établis", assure Ryhor Nizhnikau.

Ilan Shor est en effet au cœur d’une série de révélations tirées de documents confidentiels du FSB – les services de renseignement russes – publiées par plusieurs médias dont le Washington Post, en octobre 2022.

Les espions russes appellent cet homme d’affaires moldave né en Israël par un nom de code : "Le jeune". À 35 ans, Ilan Shor est en effet bien moins âgé que le précédent “cheval” sur lequel le FSB avait misé en Moldavie : l’ex-président de la république et patron du parti des Socialistes Igor Dodon, qui approche de la cinquantaine.

"Le crime du siècle" en Moldavie

Igor Dodon a cessé d’intéresser Moscou en 2020 : des révélations en cascade sur de multiples affaires de corruption l’ont définitivement discrédité aux yeux de l’opinion publique.

Les espions russes se sont alors tournés vers un jeune homme d’affaires ambitieux qui avait réussi à se faire élire maire de la petite ville d’Orhei, juste au nord de la capitale, en 2015. "Ilan Shor est un populiste qui n’a pas d’idéologie propre. Il se présente avant tout comme anti-establishment afin de fédérer les mécontentements”, souligne Ryhor Nizhnikau.

Un profil parfait pour le FSB : pas de colonne vertébrale idéologique et un appétit certain pour l’argent et le pouvoir. "Il était considéré comme malléable par Moscou", souligne le Washington Post.

Les Russes vont alors aider un proche d’Ilan Shor à prendre le contrôle de deux chaînes de télévision afin d’offrir une plateforme médiatique à ses idées. Ils ont aussi envoyé une équipe de conseillers politiques pour épauler le parti Shor.

Mais une fois encore, Moscou s’est choisi un "champion" controversé. En effet, Ilan Shor se retrouve condamné en 2017 pour corruption dans "le crime du siècle" en Moldavie : il est reconnu coupable d’avoir détourné près d’un milliard d’euros de plusieurs banques, "l’équivalent de 8 % du PIB de la Moldavie", souligne le Washington Post.

Il conteste la décision pendant deux ans puis décide de se réfugier en Israël d’où, grâce à sa double nationalité, il ne risque pas d’être extradé. C’est depuis Tel-Aviv qu’il organise désormais sa campagne anti-Sandu et "cherche à prouver à Moscou qu’il est capable d’organiser des manifestations d’ampleur", souligne Ryhor Nizhnikau.

Sauf que Moscou "a perdu confiance en Ilan Shor", poursuit l’expert. Le FSB juge qu’il n’a pas réussi à faire oublier l’affaire de corruption qui l’a poussé à quitter la Moldavie.

Le problème est "qu’il n’y a pas d’alternative crédible pour la Russie en Moldavie pour l’instant", affirme Ryhor Nizhnikau.

Un réseau de fonctionnaires corrompus par Moscou ?

Ilan Shor est donc devenu un choix par défaut. "Les Russes espèrent qu’il pourra au moins servir de déclencheur à une crise", note Ryhor Nizhnikau. Selon lui, tout ce que Moscou demande, c’est de réussir à faire descendre dans la rue suffisamment de monde pendant suffisamment longtemps. "L’histoire moldave a montré que le pouvoir ne résiste pas à des manifestations qui durent. C’est ce qui s’est passé en 2009 [après des élections jugées truquées] puis en 2015 [sur fond de crise économique et d'affaires de corruption]”, souligne ce spécialiste.

Si le mouvement de contestation prend de l’ampleur, la Russie pourrait alors dégainer son arme secrète : “un réseau de fonctionnaires et de juges corrompus au fil des ans, qui pourraient faire tomber le pouvoir de l’intérieur si Moscou leur demandait”, prévient Ryhor Nizhnikau.

Ces fonctionnaires ont toutefois besoin d’une caution populaire pour agir. Tout le plan de Moscou repose donc bel et bien sur les épaules d’Ilan Shor et sa capacité à mobiliser les mécontents. "Heureusement pour Maia Sandu, les manifestations restent pour l’instant trop modestes pour faire la différence", note l’expert.

Mais Moscou a le temps. Car si Ilan Shor échoue, la détérioration de la situation économique pourrait valoir son poste à Maia Sandu – une situation due en partie à la décision russe de réduire considérablement la fourniture d’énergie à la Moldavie, qui en dépend à près de 100 %. "Les élections parlementaires sont dans deux ans, et aucune majorité pro-UE ne pourra gagner si la situation économique ne s’améliore pas", assure le spécialiste.

Le soutien économique et politique de l’Europe lui apparaît essentiel. L’UE "doit non seulement aider Chisinau à trouver des alternatives au gaz russe, mais aussi pousser le gouvernement et l’aider à se débarrasser des éléments corrompus dans l’administration", conclut Ryhor Nizhnikau. Le meilleur moyen de chasser la menace de l’influence russe.

