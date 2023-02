Ukraine et tension sino-américaine principaux enjeux de la Conférence de Munich sur la sécurité

La vice-présidente américaine, Kamala Harris, s'exprimant lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le 19 février 2022. © Thomas Kienzle, AFP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Le dossier ukrainien et les tensions entre Pékin et Washington figurent au menu de la Conférence de Munich sur la sécurité qui rassemble, vendredi, plus de 150 représentants gouvernementaux, dont la vice-présidente américaine, Kamala Harris, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le président français, Emmanuel Macron.