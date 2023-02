En direct : Joe Biden va se rendre en Pologne avec un "message" pour Vladimir Poutine

HEURE PAR HEURE

Le président américain Joe Biden sera en visite officielle en Pologne mardi et mercredi, pour l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Il adressera un "message" ferme à Vladimir Poutine selon un porte-parole de la Maison Blanche, qui ajoute que Joe Biden soutiendra l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".

09 h 45 : Des explosions après une frappe dans l'ouest de l'Ukraine

Deux explosions ont été entendues samedi à Khmelnytskyï, une ville située dans l'ouest de l'Ukraine, a-t-on appris auprès du gouverneur local. Des alertes aériennes ont été lancées dans la foulée pour l'ensemble du pays et les autorités ont prévenu que des coupures électriques étaient à redouter.

09 h 32 : Stoltenberg : "Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour gagner"

Jens Stoltenberg Selon des déclarations que le chef de l'Otan doit prononcer à la Conférence sur la sécurité de Munich, transmises à l'AFP, Jens Stoltenberg va appeler samedi à un soutien infaillible à l'Ukraine "pour gagner" la guerre lancée contre le pays par la Russie il y a près d'un an. Il s’exprimera en ces termes : "Nous devons donner à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour gagner et subsister en tant que nation souveraine indépendante en Europe ".

09 h 27 : Plus de €5 milliards d'euros d'actifs russes sanctionnés

Des actifs russes d'un montant estimé à près de 5,3 milliards d'euros ont été sanctionnés en Allemagne depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, rapporte samedi le Welt am Sonntag qui cite le ministère allemand des Finances. L'article précise que les actifs appartiennent à des entités telles que la Banque centrale russe, des entreprises et des individus figurant sur les listes européennes de personnalités visées par des sanctions.

04 h 05 : Biden en Pologne avec un "message" pour Poutine

Joe Biden soutiendra l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" : le président américain se rendra mardi et mercredi en Pologne avec un "message" ferme pour Vladimir Poutine, un an après le début de la guerre et à un moment décisif dans le conflit.

Le président américain prendra la parole lors d'un discours solennel au palais de Varsovie, mardi. Depuis ce lieu emblématique de l'histoire polonaise et trois jours avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, Joe Biden va "envoyer un message à (Vladimir) Poutine autant qu'au peuple russe", a dit vendredi un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby. "Nous pouvons dire avec fierté que notre soutien à l'Ukraine reste sans faille et que (...) la coalition internationale qui soutient l'Ukraine est plus forte que jamais", a-t-il assuré, répétant que les États-Unis soutiendraient Kiev "aussi longtemps qu'il le faudrait".

Avec AFP

