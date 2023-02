En direct : Josep Borrell veut "accélérer" le soutien militaire de l'UE à l'Ukraine

HEURE PAR HEURE

L'Occident doit fournir plus de soutien militaire à l'Ukraine, c'est ce qu'à affirmé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, au début du dernier jour de la Conférence de Munich sur la sécurité. Suivez les derniers développements du conflit.

09 h 43 : Josep Borrell veut "augmenter et accélérer" le soutien militaire de l'UE à l'Ukraine

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell a déclaré que l'Occident devait fournir plus d'aide militaire à l'Ukraine et accélérer ses livraisons. "Beaucoup plus doit être fait et beaucoup plus vite. Il y a encore beaucoup à faire. Nous devons augmenter et accélérer notre soutien militaire", a déclaré Josep Borrell dans un discours au dernier jour de la Conférence de Munich sur la sécurité.

05 h 41 : Blinken met en garde la Chine contre toute aide à la Russie en Ukraine

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a déclaré au haut diplomate chinois Wang Yi qu'il y aurait des conséquences si la Chine fournissait un "soutien matériel" à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lors d'une interview après une réunion bilatérale à Washington.

20 h 37 : Emmanuel Macron dit vouloir "la défaite" de la Russie, mais sans l'"écraser"

Emmanuel Macron a affirmé vouloir "la défaite" de Moscou face à l'Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent "avant tout écraser la Russie", ce qui ne sera "jamais" la "position de la France".

"Je suis convaincu qu'à la fin, ça ne se conclura pas militairement", a-t-il dit dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter, publié samedi soir. Il estime aussi que "toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel" lui "paraissent pires" que le président russe.

Avec AFP et Reuters

